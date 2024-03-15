Ковальчук рассказал, как относится к решению тренера «Спартака» не ставить его в состав

Чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Илья Ковальчук признался, что с уважением отнёсся к решению тренерского штаба московского «Спартака» не задействовать его в большинстве матчей серии плей-офф Кубка Гагарина с «Северсталью».

«Как я говорил и ранее, у всех одинаковые шансы попасть в основной состав. Команда у нас на ходу, наше дело — быть готовыми, и когда выпадет шанс, воспользоваться им. Тот факт, что я в большинстве матчей серии против «Северстали» не играл, — это решение тренерского штаба, которое надо уважать и воспринимать профессионально», — цитирует Ковальчука РИА Новости.

По его словам, в противостоянии с «Северсталью» его одноклубники выступили «прилично». При этом ветеран «Спартака» отметил, что команде необходимо поработать над игрой в большинстве.

В 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» померится силами с «Металлургом». Первый матч серии пройдёт 17 марта в Магнитогорске.

Ранее Ковальчук говорил, что готов выступить в серии с «Металлургом».