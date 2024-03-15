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Хоккеист Уил считает, что «Динамо» надо «проснуться» в серии с «Трактором»

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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился ожиданиями от противостояния с челябинским «Трактором» в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Трактор» в последние месяцы играл в очень хороший хоккей. В серии с «Салаватом Юлаевым» они подтвердили, что это очень серьёзная команда, так что нас ждёт ещё одна очень серьёзная проверка. Нам надо проснуться и играть в наш лучший хоккей в серии с «Трактором», — цитирует Уила ТАСС.

Форвард отметил прогресс московской команды в сравнении с прошлым соревновательным годом, но выразил мнение, что «Динамо» и год назад заслуживало выхода во второй раунд Кубка Гагарина.

Также Уил высоко отозвался о хоккеистах минского «Динамо» и назвал противостояние с белорусским коллективом «хорошим тестом» для бело-голубых.

Уил известен по выступлениям за североамериканские «Филадельфия Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Аризона Койотис», а также казанский «Ак Барс». Состав «Динамо» он пополнил в прошлом сезоне. В нынешнем плей-офф Джордан провёл шесть матчей, в которых набрал 4 (1 + 3) очка.

Ранее чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Илья Ковальчук признался, что с уважением отнёсся к решению тренерского штаба московского «Спартака» не задействовать его в большинстве матчей серии плей-офф Кубка Гагарина с «Северсталью».

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