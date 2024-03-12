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СКА сыграет с «Автомобилистом» во втором раунде плей-офф КХЛ

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Определились все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В группе А столичное «Динамо» сыграет с челябинским «Трактором», а омский «Авангард» встретится с ярославским «Локомотивом».

У группы Б магнитогорский «Металлург» проведёт матч с московским «Спартаком», санкт-петербургский СКА поспорит за победу с екатеринбургским «Автомобилистом».

Встречи группы А начнутся 16 марта, группы Б — 17 марта.

В сезоне-2023/24 на стадии второго раунда вводится перекрёстный плей-офф, где команды из разных конференций сыграют друг против друга.

Ранее главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов отреагировал на вылет команды после первого раунда плей-офф КХЛ. 

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