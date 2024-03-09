Ларионов разочарован вылетом «Торпедо» из Кубка Гагарина

Главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов отреагировал на вылет команды после первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хорошая серия, которая, наверное, понравилась зрителям. К сожалению, не хватило свежести ребятам. Конечно, разочарованы сезоном, хотелось пройти дальше. Но это спорт, это хоккей», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Сегодня СКА одержал победу над «Торпедо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, СКА выиграл в серии — 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Амур» и повёл в серии плей-офф КХЛ.