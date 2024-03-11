Тернистый путь: «Трактор» выбил «Салават», «Металлург» дожал «Амур», а «Динамо» нажило себе проблемы в плей-офф КХЛ

«Трактор» и «Металлург» одержали победы в шестых матчах серий и пробились в четвертьфинал Кубка Гагарина. Челябинцы в стартовом периоде пропустили две безответные шайбы от «Салавата Юлаева», но ответили на них четырьмя своими. При этом Чарльз Робинсон оформил дубль, а Зак Фукале совершил 42 сейва. А магнитогорцы дожали «Амур» только в овертайме благодаря неотразимому броску Никиты Гребёнкина. На Западе же московское «Динамо» дома в отсутствие Никиты Гусева позволило минскому взять верх в дополнительное время и вынуждено будет ещё раз наведаться в Белоруссию.

42 сейва Фукале и дубль Робинсона

Вылет фаворитов смело можно назвать тенденцией текущего сезона Кубка Гагарина. Ранее завершили борьбу сошедшиеся в финале предыдущего розыгрыша ЦСКА и «Ак Барс». Теперь компанию им составил «Салават Юлаев», по итогам регулярки занявший третье место в Восточной конференции. Уфимцы считались явными фаворитами противостояния с «Трактором», но не справились с оппонентом. А на первый план вышло не индивидуальное мастерство, а характер и боевые качества.

Тем обиднее, что подопечные Виктора Козлова сами отдали победу в шестом матче серии. Поскольку гости уступали в счёте, у них не было другого выхода, кроме как идти вперёд. И давление принесло свои плоды. Незадолго до перерыва команда из Башкортостана отличилась дважды за 33 секунды. Сначала Иван Дроздов с пятака добил шайбу в сетку, а затем Динар Хафизуллин от лицевой выполнил передачу под бросок Егору Сучкову.

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Сложно сказать, как развивалась бы встреча, если бы не быстрый ответный гол Чарльза Робинсона после перерыва. Американец в плей-офф проявил себя настоящим бойцом, но в нужный момент показал, что способен не только биться, но и поражать чужие ворота. Другим ключевым эпизодом стала отменённая шайба Александра Шарова. Алексей Заварухин сделал запрос, и судьи, посмотрев повтор, зафиксировали офсайд.

Это не сказалось на действиях «Салавата», который продолжал атаковать. Например, Сергей Шмелёв в одном из эпизодов угодил в штангу. Да и совершивший 42 сейва Зак Фукале регулярно выручал партнёров. Но вместо того, чтобы увеличить преимущество, уфимцы пропустили на старте заключительного отрезка. Виталий Кравцов из-за ворот бросил шайбу в спину Александру Самонову, и та срикошетила в сетку.

А в концовке, когда коллектив Козлова пошёл ва-банк, челябинцы вовсе вырвали победу. Пропустивший предыдущую встречу Семён Дер-Аргучинцев менее чем за три минуты до сирены добил снаряд в сетку с близкой дистанции. А затем Робинсон поразил пустой створ, оформил дубль и поставил точку.

Таким образом, «трактористы» шагнули в следующий раунд, а «Салават» повторил результат прошлого сезона. Тогда он также подходил фаворитом к дуэли со скромным «Адмиралом» и уступил с аналогичным счётом. Но меньше всего критики заслуживает ведущее звено, ведь Александр Хмелевски, Джошуа Ливо и Дроздов набрали в матчах на вылет 26 очков и занимают три первых места в гонке бомбардиров.

Болезнь Гусева и судьбоносный бросок Меркли

С трудностями столкнулось даже «Динамо», совсем недавно завоевавшее Кубок Континента. Быстро стало понятно, что уступающие в классе одноклубники из Минска сдаваться не намерены. В очередной раз они проявили характер, когда оказались в шаге от вылета и вынуждены были провести шестой матч на выезде.

Единственной приятной новостью для белорусской дружины стало отсутствие в заявке из-за болезни лучшего бомбардира регулярки Никиты Гусева. Его место в составе занял Егор Петухов. И надо же такому случиться, что уже на седьмой минуте именно он открыл счёт. Хозяева организовали быстрый контрвыпад, и свежий нападающий отправил снаряд между щитков Алексею Колосову.

Разумеется, москвичи, почувствовав запах крови, бросились добивать жертву. В стартовом отрезке они нанесли в два раза больше бросков (14 против 7). К чести гостей, те не посыпались. Во многом вернул им уверенность в собственных силах вратарь, выручивший в целом ряде эпизодов.

После перерыва инициативой завладели уже прижатые к стене минчане. Они полетели вперёд и принялись нагружать Илью Коновалова. Чего стоит хотя бы попадание Сэма Энаса в перекладину в большинстве. Но счёт не изменился. В заключительном периоде подопечные Дмитрия Квартальнова максимально упростили игру и при каждой удобной возможности старались доставить снаряд на пятак и затруднить жизнь Коновалову.

В конце концов, их тактика сработала. Вадим Мороз, воспользовавшись отскоком, нанёс могучий щелчок в ближнюю девятку со средней дистанции, с которым голкипер справиться был не в состоянии.

В итоге вторая встреча серии подряд завершилась овертаймом. Только если в Белоруссии команда Алексея Кудашова быстро сняла все вопросы, то в Москве хоккеисты дополнительно провели на льду более 20 минут. Больше шансов на то, чтобы взять верх, имели именно бело-голубые. Пожалуй, самый опасный упустил Петухов. Форвард убежал на рандеву с Колосовым и мог оформить дубль, но не перехитрил визави. Чуть позже Алексей не позволил Дмитрию Рашевскому пропихнуть шайбу в сетку с пятака.

А главное, подвело хозяев фирменное большинство, ведь они ни разу не отличились в неравных составах, хотя соперники провели в меньшинстве суммарно почти целый период — 18 минут, треть из которых — в овертайме.

Сразу после перерыва сработал знаменитый спортивный принцип: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Гости организовали контратаку. Ник Меркли совершил рывок по правому краю и неотразимо пробил в дальний. Минчанам удалось возродить интригу и продлить противостояние как минимум на один поединок, который состоится 12 марта в Белоруссии.

Гол Неколенко в день рождения и щелчок Гребёнкина

И даже «Амур», в последний момент пробившийся в плей-офф, дал бой грозному «Металлургу». В каждом из матчей серии хабаровчане смотрелись как минимум не хуже оппонента и дважды восстанавливали равенство. Однако в сложный миг более классная команда склонила чашу весов на свою сторону.

Хотя и в шестом поединке при поддержке заполненной до отказа «Платинум Арены» «тигры» сражались до конца. Не сказался на их настрое даже быстрый гол Архипа Неколенко. Нападающий, встретивший на льду 28-й день рождения, ворвался в чужую зону и красиво бросил в дальнюю девятку из-под защитника. В ответ хозяева лишь усилили давление. Но до поры Илья Набоков ошибок не совершал.

Огорчить его удалось только за 63 секунды до второго перерыва. И в данном эпизоде вратарь как раз сыграл неидеально, потеряв створ. А Дмитрий Шевченко классно направил снаряд в ближний.

В заключительном отрезке соперники действовали предельно аккуратно, понимая, что каждая помарка грозит решить исход противостояния. Казалось, допустил её «Амур». На 57-й минуте магнитогорцы организовали контрвыпад, и Игорь Гераськин пробил Игоря Бобкова. Но визави всё равно не сдались. Они сняли вратаря и за 116 секунд до конца основного времени сравняли счёт. Алекс Бродхёрст не оставил шансов Набокову с близкой дистанции.

В итоге хоккеистам, как и в Москве, пришлось провести овертайм. Но на Дальнем Востоке он не затянулся. Примечательно, что поставил точку отличным щелчком Никита Гребёнкин, ещё в прошлом сезоне выступавший за дружину Андрея Мартемьянова на правах аренды.