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Козлов — о поражении от «Трактора» в серии плей-офф КХЛ: сами себе проиграли

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины поражения от «Трактора» и вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Козлов — о поражении от «Трактора» в серии плей-офф КХЛ: сами себе проиграли
  • РИА Новости

«Сами себе проиграли», — цитирует Козлова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина хоккеисты команды из Уфы «не до конца дорабатывали в обороне».

«В плей-офф это очень важно. Слишком легко позволяли забивать голы. Но мы были сосредоточены на своей игре. Не провоцировали и не лезли драться. Где нужно — играли жёстко», — добавил Козлов.

«Трактор» победил «Салават» (4:2) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Счёт в серии стал 4-2 в пользу челябинской команды. 

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Амур» и повёл в серии плей-офф КХЛ.

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