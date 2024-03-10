Козлов — о поражении от «Трактора» в серии плей-офф КХЛ: сами себе проиграли
- РИА Новости
«Сами себе проиграли», — цитирует Козлова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина хоккеисты команды из Уфы «не до конца дорабатывали в обороне».
«В плей-офф это очень важно. Слишком легко позволяли забивать голы. Но мы были сосредоточены на своей игре. Не провоцировали и не лезли драться. Где нужно — играли жёстко», — добавил Козлов.
«Трактор» победил «Салават» (4:2) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Счёт в серии стал 4-2 в пользу челябинской команды.
Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Амур» и повёл в серии плей-офф КХЛ.