«Трактор» победил «Салават» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
- РИА Новости
Встреча проходила в Челябинске и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Таким образом, «Трактор» довёл счёт в серии до 4-2 и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Амур» и повёл в серии плей-офф КХЛ.
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