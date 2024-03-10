«Динамо-Минск» победило московское «Динамо» и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу над одноклубниками из Москвы в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости