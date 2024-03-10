«Динамо-Минск» победило московское «Динамо» и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ
Минское «Динамо» одержало победу над одноклубниками из Москвы в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
- РИА Новости
Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Счёт в серии 3-2 в пользу московской команды.
Следующий матч состоится 12 марта в Минске.
Ранее «Трактор» победил «Салават» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.
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