Превосходство в классе: «Авангард» и СКА одержали сухие победы и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Авангард» и СКА одержали сухие победы над «Ладой» и «Торпедо» в домашних стенах и вышли во второй раунд плей-офф КХЛ. При этом Рид Буше оформил дубль и упрочил лидерство в гонке бомбардиров, а Никита Серебряков не только совершил 17 сейвов, но и записал себе в актив голевую передачу, вторую в нокаут-раунде. «Металлург» и «Трактор» вышли вперёд в противостояниях с «Амуром» и «Салаватом Юлаевым», хотя нанесли по воротам соперников меньше бросков, а голы Седрика Пакетта позволили московскому «Динамо» отыграться в матче с минским, а затем дожать его в овертайме.

Дубль Буше и голевые пасы Ткачёва

Второй командой на востоке после «Автомобилиста», шагнувшей в следующий раунд плей-офф, ожидаемо стал «Авангард». Омичи считались явными фаворитами противостояния с «Ладой» и полностью оправдали свой статус. Единственное, они позволили сопернику взять верх в одном матче в домашних стенах.

Однако спустя всего день серия завершилась на «Джи-Драйв Арене». А главным героем опять стал Рид Буше. Лучший снайпер регулярки отличился во всех встречах с тольяттинцами, кроме одной, а в третьей вовсе оформил хет-трик. На этот раз он забил дважды, причём в обоих случаях — в большинстве.

А невольным злым гением в составе гостей стал Максим Березин. В стартовом периоде его удалили за игру высоко поднятой клюшкой, а сразу после перерыва — за задержку соперника. Американец же спокойно, в фирменной манере замыкал передачи партнёров с близкой дистанции. Оба раза ассистировал ему Владимир Ткачёв, в активе которого значится уже семь результативных пасов. С этими показателями он лидирует в текущем сезоне Кубка Гагарина. Буше же с семью голами возглавил гонку снайперов.

Попутно он оказался всего вторым хоккеистом в истории, который отметился 50 и более шайбами в КХЛ с учётом как регулярки, так и плей-офф. Теперь на счету Буше — 51, и он приблизился к тому, чтобы побить рекорд Сергея Мозякина (55). Помимо североамериканца, чужие ворота также поразили Томаш Юрчо и Михаил Беляев. А Павел Хомченко оформил дебютный шатаут в матчах лиги на вылет.

Шатаут Серебрякова и удачный просмотр Ротенберга

Куда больше ждали от встреч СКА и «Торпедо», несмотря на то что нижегородцы в 2024-м угодили в кризис и скатились на седьмую строчку на западе, а в стартовом раунде попали как раз на петербуржцев. Но в первом матче на выезде они неожиданно взяли верх, а во втором уступили лишь в продолжительном овертайме.

К сожалению для поклонников «автозаводцев», на оставшиеся у них словно не хватило сил. Не помогла и поддержка болельщиков на родном «Нагорном». А точка была поставлена уже на «СКА Арене». Несмотря на то что команде Игоря Ларионова кровь из носу требовалась победа, она активизировалась только эпизодами.

В стартовом отрезке гости вовсе нанесли всего два броска в створ чужих ворот. Ничего не удалось создать даже в большинстве. Более того, оно обернулось пропущенным голом. Не успел Сергей Толчинский выскочить со скамейки штрафников, как получил продольный пас от Степана Фальковского, убежал к чужим воротам и не оставил шансов Ивану Кульбакову.

После перерыва «Торпедо» смотрелось интереснее и даже вынудило Никиту Серебрякова совершить несколько сейвов. Напомнил о себе и восстановившийся от травмы Василий Атанасов. Но незадолго до перерыва Григорий Кузьмин отличился в неравных составах, и положение оппонентов стало совсем непростым.

Правда, нижегородцы даже при столь не впечатляющей игре всё равно едва не возродили интригу. Незадолго до финальной сирены Никита Артамонов добил снаряд в сетку после очередного спасения Серебрякова. Однако Роман Ротенберг взял запрос на предмет офсайда, и рефери заняли его сторону. А в концовке, когда соперники сняли вратаря, Артём Сергеев поразил пустой створ.

Время молодых для «Металлурга»

Пока «Авангард» легко расправился с «Ладой», «Металлург», занявший первое место по итогам регулярки на востоке, неожиданно столкнулся с большими сложностями в противостоянии со скромным «Амуром». Если бы в преддверии серии кто-то сказал, что после четырёх встреч счёт будет равным, прогноз не восприняли бы всерьёз.

Но в непростой момент, когда, казалось, уверенность коллектива в себе пошатнулась, его повела за собой молодёжь. Уже в дебюте «Рыси» разыграли аккуратную комбинацию, воспользовавшись неудачным выходом оппонентов в атаку, а завершил её 21-летний Данил Гололобов. Незадолго до перерыва уже Роман Канцеров, 2004 года рождения, вошёл в зону и бросил в ближний, а творивший чудеса в предыдущих встречах Игорь Бобков не выручил.

Наконец, в самом начале второго отрезка напомнил о себе лучший снайпер «магнитки» в регулярном первенстве Данила Юров. После этого Андрей Мартемьянов поменял Бобкова на Дмитрия Лозебникова, который, в отличие от конкурента, не пропустил. А гости в концовке даже сократили отставание в большинстве. Теперь они постараются восстановить равновесие в Хабаровске 11 марта.

Убойное большинство «Динамо»

Да и московскому «Динамо» дуэль с одноклубниками из Минска даётся непросто, хотя оно остановилось в шаге от выхода во второй раунд. Оба поединка в Белоруссии отняли у действующих обладателей Кубка Континента массу нервных клеток. В первом они вовсе уступили, а во втором склонили чашу весов на свою сторону лишь в овертайме.

Последняя игра получилась абсолютно равной. В первом и втором периодах оппоненты даже нанесли одинаковое количество бросков, хотя хоккеисты чаще шли в силовые единоборства, чем создавали моменты. А на 29-й минуте дружина Дмитрия Квартальнова даже вышла вперёд.

Но бело-голубых в который раз выручило неповторимое большинство и персонально Седрик Пакетт. После перерыва Вадим Мороз отправился на скамейку, а восстановившийся от травмы канадец замкнул передачу Никиты Гусева. К слову, россиянин набрал юбилейное, сотое очко в плей-офф КХЛ.

Складывалось впечатление, что гости дожмут оппонента, но вместо этого они спустя всего 33 секунды позволили Робу Хэмилтону отличиться уже в равных составах. Однако вскоре Роман Горбунов допустил блокировку и заработал малый штраф. А Пакетт грамотно открылся на пятаке и отправил шайбу в пустой створ. В результате судьба матча решилась только в овертайме. Учитывая неуступчивость команд, предполагалось, что он затянется надолго, но точка была поставлена менее чем через пять минут. Причём огорчил Алексея Колосова Егор Римашевский. Попутно форвард в возрасте 19 лет и 1 месяца стал самым юным автором гола в составе «Динамо» в Кубке Гагарина.

«Салават Юлаев» в шаге от провала

А «Салават Юлаев» остановился на грани вылета, хотя на финише регулярки пытался навязывать борьбу «Металлургу» и «Авангарду» в борьбе за первое место конференции. Но в противостоянии с «Трактором» всё пока решает не индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, а бойцовские качества и сплочённость. Они и помогли челябинцам увезти победу из Уфы, несмотря на преимущество оппонентов. Хозяева упустили множество шансов, а Зак Фукале записал себе в актив 32 сейва.

Зато гости воспользовались редкими моментами и частыми удалениями в ростере башкортостанского коллектива. На 26-й минуте счёт открыл отбывший дисквалификацию Чарльз Робинсон. В предыдущих играх легионер больше запомнился драками, но на этот раз замкнул передачу Антона Бурдасова из-за ворот.

Правда, подопечным Виктора Козлова быстро удалось восстановить статус-кво. Причём вновь идеально сработал их ведущий дуэт нападающих Александр Хмелевски — Джошуа Ливо. Оба набрали по восьмому очку в плей-офф. А когда «Салават Юлаев» устроил штурм в заключительном отрезке, «трактористы» провели разящую контратаку в формате четыре на четыре. Владимир Ткачёв совершил отбор на своей половине, протащил шайбу в чужую зону и выполнил своевременный прострел на Максима Шабанова, которому оставалось не промахнуться.