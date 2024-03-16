«Трактор» обыграл «Динамо» и повёл в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Данил Юртайкин и Артём Блажиевский.
За хозяев голами отметились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.
Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Трактора». Следующая игра пройдёт 18 марта в Москве.
Ранее сообщалось, что болельщик выбежал на лёд во время матча «Динамо» — «Трактор» в Кубке Гагарина.