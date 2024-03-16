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«Трактор» обыграл «Динамо» и повёл в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

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Челябинский «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.
«Трактор» обыграл «Динамо» и повёл в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Данил Юртайкин и Артём Блажиевский.

За хозяев голами отметились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Трактора». Следующая игра пройдёт 18 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что болельщик выбежал на лёд во время матча «Динамо» — «Трактор» в Кубке Гагарина.

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