«Матч ТВ»: Билялетдинов хочет покинуть пост главного тренера «Ак Барса»

Специалист Зинэтула Билялетдинов хочет покинуть пост главного тренера казанского «Ак Барса».

«Вполне возможно, что Билялетдинов в какой‑то роли останется в системе клуба и в «Ак Барсе» ему сделают предложение. Но, как понятно на сегодняшний день, в Казани ищут нового главного тренера», — сообщил источник «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 Континентальной хоккейной лиги команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила столичному ЦСКА со счётом 3–4. В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей‑офф, проиграв серию «Автомобилисту» (1–4).

69‑летний Билялетдинов возглавляет казанский клуб с 2004 года с перерывами.

Ранее сообщалось, что выступающие в КХЛ на протяжении длительного срока иностранные спортсмены могут лишиться статуса легионеров.