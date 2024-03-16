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«Матч ТВ»: Билялетдинов хочет покинуть пост главного тренера «Ак Барса»

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Специалист Зинэтула Билялетдинов хочет покинуть пост главного тренера казанского «Ак Барса».
«Матч ТВ»: Билялетдинов хочет покинуть пост главного тренера «Ак Барса»
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Вполне возможно, что Билялетдинов в какой‑то роли останется в системе клуба и в «Ак Барсе» ему сделают предложение. Но, как понятно на сегодняшний день, в Казани ищут нового главного тренера», — сообщил источник «Матч ТВ». 

В сезоне-2022/23 Континентальной хоккейной лиги команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила столичному ЦСКА со счётом 3–4. В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей‑офф, проиграв серию «Автомобилисту» (1–4).

69‑летний Билялетдинов возглавляет казанский клуб с 2004 года с перерывами. 

Ранее сообщалось, что выступающие в КХЛ на протяжении длительного срока иностранные спортсмены могут лишиться статуса легионеров.

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