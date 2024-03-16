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«Авангард» проиграл «Локомотиву» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина

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Омский «Авангард» на своём льду потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в первом матче серии 1/4 финала розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время первого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» завершилось вничью — 1:1.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий гостей Иван Николишин, отличившийся в ходе реализации большинства. На 44-й паритет восстановил Максим Шалунов.

Во втором овертайме роковой стала ошибка защитника Богдана Киселевича, который потерял шайбу. Форвард омичей Максим Берёзкин подхватил шайбу и оформил гол на 90-й минуте.

Вторая игра состоится также в Омске 18 марта.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зинэтула Билялетдинов хочет покинуть пост главного тренера казанского «Ак Барса».

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