Не день столиц: «Металлург» разгромил «Спартак» в четвертьфинале Кубка Гагарина, СКА уступил «Автомобилисту»

«Металлург» разгромил «Спартак» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Магнитогорцы забросили в ворота москвичей четыре безответные шайбы, а Илья Набоков отразил все 34 броска по своим и оформил дебютный шатаут в плей-офф КХЛ. В другом матче дня «Автомобилист» на выезде неожиданно сломил сопротивление СКА. Команда Романа Ротенберга в отсутствие одного из лидеров, Александра Никишина, нашла в себе силы отыграться со счёта 0:2, но почти сразу же пропустила контратаку, которую точным броском увенчал Денис Баранцев. При этом голкипер гостей Евгений Аликин записал себе в актив 30 сейвов, а нападающий Алексей Макеев поучаствовал в двух голевых комбинациях.

Провальный старт для «Спартака»

Противостояния «Металлурга» и «Спартака» болельщики ждали с особенным интересом. Оно виделось наиболее интригующим и непредсказуемым во втором раунде плей-офф, пусть магнитогорцы и завершили регулярное первенство на вершине Восточной конференции, а москвичи финишировали на Западе только четвёртыми.

Однако стартовый матч серии продемонстрировал, что класс подопечных Андрея Разина всё же чуть выше. В родных стенах они одержали крупную победу и забросили четыре безответные шайбы. С другой стороны, счёт не отображает хода игры, так как в основном она была практически обоюдоострой. Но хозяева идеально воспользовались своими моментами в отличие от соперников.

Вопреки ожиданиям, начали команды достаточно неспешно. На четвёртой минуте гости заработали первое большинство за блокировку в исполнении Павла Акользина, но не реализовали его. А совсем скоро аналогичное нарушение допустил Максим Цыплаков. И «лисы» свой шанс не упустили, хотя до того забросили в неравных составах всего одну шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Робин Пресс совершил могучий щелчок от синей линии, а Люк Джонсон так подправил снаряд на пятаке, что Дмитрий Николаев физически не мог выручить партнёров.

Красно-белые восприняли произошедшее спокойно и повели осаду чужих владений, но вместо этого позволили оппоненту отметиться абсолютно случайным голом. Джоуи Кин совершил неточный бросок, и шайба от лицевого борта отскочила прямо на ход Владиславу Ерёменко. Защитник бросил в прорыв Дмитрия Силантьева, который совершил проход по правому краю, сместился в центр и бросил. Каким-то образом шайба просочилась сквозь амуницию Николаева.

Таким образом, судьбоносный отрезок встречи пришёлся на середину первого периода, когда хозяева дважды за 218 секунд огорчили подопечных Алексея Жамнова и сняли все вопросы. Хотя те продолжали настырно лезть вперёд и нагружать Набокова. Только до перерыва тот справился с опасными щелчками Павла Порядина и Михаила Мальцева. Возможно, всё могло пойти иначе, если бы Шейн Принс с пятака всё же отправил снаряд в сетку, но вратаря подстраховал Ерёменко.

Вернувшись на лёд после паузы, гости продолжили штурм. Однако нельзя сказать, что они заперли соперника в зоне. Магнитогорцы очень внимательно действовали в обороне и не позволяли нападающим открываться на пятаке. В результате обстрел если и шёл, то с безопасной дистанции, и Набоков уверенно справлялся с угрозами.

Вдобавок подвёл одноклубников Николай Голдобин, проведший не самый яркий поединок. Один из лучших бомбардиров регулярки неаккуратно пошёл в борьбу за чужими воротами и ударил клюшкой по лицу всё того же Ерёменко. Владислав продемонстрировал арбитру разбитую губу, и тот удалил нападающего сразу на четыре минуты. Не славящиеся реализацией большинства хозяева не забили, но лишили соперников драгоценного времени.

Зато уже в равных составах они поставили точку. И вновь «Металлург» провёл образцовую контратаку. На этот раз удалось совершить отбор после выигранного вбрасывания в собственной зоне. Роман Канцеров протащил снаряд вперёд и, организовав стенку с партнёром, нанёс бросок. Николаев справился с ним, но ничего не мог поделать с добиванием подключившегося Егора Яковлева. Жамнов сделал запрос на предмет офсайда, но тот не удовлетворили. И гости провели ещё пару минут в меньшинстве.

Заключительный период превратился, по сути, в пустую формальность. «Спартак» пытался организовать навал, раскрывался и оставлял соперникам свободные зоны, которыми те с удовольствием пользовались. В одном из эпизодов красно-белые совершили потерю у собственных ворот и позволили Никите Михайлису перехитрить Николаева. Но на этот раз судьи всё же зафиксировали положение вне игры.

В концовке же Николаева заменил шестой полевой, однако это привело лишь к голу Никиты Гребёнкина в пустые. Главным же героем смело можно назвать Набокова. Перед началом серии многие задавались вопросом, стоит ли делать ставку на 20-летнего вратаря — дебютанта Кубка Гагарина. Он сам ответил на него, совершив 34 сейва и оформив дебютный шатаут в плей-офф КХЛ.

Проблемное начало СКА

А вот в паре СКА и «Автомобилиста» явными фаворитами изначально считались петербуржцы. Однако екатеринбуржцы, в стартовом раунде сенсационно выбившие из борьбы «Ак Барс», готовы были дать бой ещё одному гранду. К тому же на руку им оказалась травма ключевого защитника оппонентов Александра Никишина, получившего повреждение плеча ещё в четвёртом матче с «Торпедо». В его отсутствие основную пару в обороне сформировали Сергей Сапего и Артём Сергеев. Капитанскую повязку же получил Павел Дедунов.

И первый отрезок без своего лидера команда провалила. У неё не получалось практически ничего. Подопечные Николая Заварухина защищалась спокойно и дисциплинированно и не оставляли свободных зон на своей половине. В результате хозяева за весь период нанесли всего четыре броска. Не помогло даже удаление Алексея Бывальцева за удар оппонента клюшкой. В большинстве не было создано ничего. В данном компоненте тоже не хватило Никишина с его могучими выстрелами.

Зато гости регулярно организовывали острые контрвыпады и тревожили Никиту Серебрякова. А на 13-й минуте они и вовсе открыли счёт. Егору Алексееву позволили убежать на рандеву с вратарём, однако он не сумел перехитрить его. Но подключившийся Семён Кизимов спокойно сыграл на добивании. Пока коллектив Романа Ротенберга приходил в себя, Алексей Макеев удвоил преимущество андердога. И опять хозяева допустили провал в обороне, позволив нападающему замкнуть прострел на пятаке.

Лишь после этого СКА собрался и оперативно сократил отставание. Евгений Аликин справился с кистевым Василия Глотова, но Марат Хайруллин первым подхватил шайбу и отправил её в сетку с довольно острого угла. Правда, тут же партнёров подвёл заработавший удаление Валентин Зыков.

В перерыве Ротенберг, видимо, провёл жёсткую беседу с хоккеистами, и это сработало. Те заметно чаще принялись угрожать чужим воротам. При каждой удобной возможности они стремились тревожить Аликина и нанесли 15 бросков. Но Евгений держался молодцом. При этом и «Автомобилист» по-прежнему убегал в контратаки и вынуждал Серебрякова трудиться в поте лица. В частности, активен был восстановившийся от повреждения Анатолий Голышев.

Незадолго до перерыва давление хозяев, складывалось впечатление, принесло свои плоды. Екатеринбуржцы допустили ошибку при смене и позволили проводившему 200-ю игру в КХЛ Арсению Грицюку выскочить один на один с вратарём. Нападающий сбил его, и Захар Бардаков отправил снаряд в пустые. Но Заварухин сделал запрос, и рефери закономерно постановили: форвард нарушил правила на голкипере.

В заключительном отрезке хозяева ещё увеличили обороты и всё же добились своего. Причём они воспользовались оружием соперников — поймали их на переходной фазе. Эмиль Галимов протащил шайбу вперёд по борту и бросил. После очередного сейва Аликина снаряд подхватил Бардаков и выполнил пас на пятак Сергею Сапего.

Казалось, в такой ситуации «Автомобилист», позволивший команде из Северной столицы отыграться со счёта 0:2, мог дрогнуть, но коллектив продолжил придерживаться своего плана и вскоре наказал СКА за ошибку. Блестяще всё сделал Алексей Макеев, который совершил перехват в своей зоне, убежал два в одного с партнёром и, не пожадничав, из правого круга выполнил пас на пустые Денису Баранцеву.

В запасе у петербуржцев оставалось целых 13 минут, но, на удивление, они не сумели организовать финальный штурм. Более того, скорее гости имели шансы увеличить отрыв. Чего стоит хотя бы выход Кёртиса Валка почти на рандеву с Серебряковым. Хозяева же если и угрожали владениям Аликина, то с не самых выгодных позиций, а проникать на пятак им не позволяли. Да и вратарь провёл отличную встречу, совершив 30 сейвов.

Таким образом, екатеринбуржцы вслед за выносом «Ак Барса» с победы начали серию со СКА. Но подопечных Ротенберга это едва ли сильно расстроит, ведь противостояние с «Торпедо» тоже открылось их поражением, а в итоге команда пробилась дальше.