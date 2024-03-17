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Жамнов — о поражении от «Металлурга»: не было трафика и злости

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение команды от «Металлурга» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Жамнов — о поражении от «Металлурга»: не было трафика и злости
  • РИА Новости

«Самое главное — уступали в борьбе за нейтральные шайбы. «Металлург» довольно неплохо сыграл в обороне. Но считаю, что здесь это больше наша вина. Не было трафика, злости, учтём это», — цитирует Жамнова ТАСС.

Встреча в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Следующая игра состоится 19 марта тоже в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-0.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук не попал в состав «Спартака» на первый матч серии с «Металлургом».

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