«Авангард» расторг контракт с главным тренером Кравцом

Омский «Авангард» сообщил об отставке Михаила Кравца с поста главного тренера команды.

«Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль», — говорится в заявлении клуба.

Накануне омский клуб потерпел разгромное поражение от «Локомотива» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина. Матч прошёл в Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» и завершился со счётом 7:0.

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Локомотива». Третья игра состоится в Ярославле 20 марта.

Ранее Кравец высказался о разгромном проигрыше «Локомотиву».