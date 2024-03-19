RT в Telegram
Подпишись

«Авангард» расторг контракт с главным тренером Кравцом

Короткая ссылка
Омский «Авангард» сообщил об отставке Михаила Кравца с поста главного тренера команды.
«Авангард» расторг контракт с главным тренером Кравцом
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль», — говорится в заявлении клуба.

Накануне омский клуб потерпел разгромное поражение от «Локомотива» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина. Матч прошёл в Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» и завершился со счётом 7:0. 

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Локомотива». Третья игра состоится в Ярославле 20 марта.

Ранее Кравец высказался о разгромном проигрыше «Локомотиву».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить