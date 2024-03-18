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Кравец о разгроме «Авангарда» от «Локомотива»: оценка одна — кол

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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о разгромном поражении от «Локомотива» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.
Кравец о разгроме «Авангарда» от «Локомотива»: оценка одна — кол
  • РИА Новости

«Проиграли по всем моментам: по борьбе, по голам. Оценка одна — кол. Спасибо болельщикам, которые до конца поддерживали, верили в нашу команду. С этой командой нужно играть точно, быстро, агрессивно, нельзя допускать много ошибок», — приводит слова Кравца ТАСС.

Матч прошёл в Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» и завершился со счётом 7:0.

В составе ярославской команды шайбы забросили Максим Берёзкин (15-я), Степан Никулин (31-я, 35-я), Даниил Тесанов (36-я), Андрей Сергеев (39-я), Мартин Гернат (52-я), Александр Полунин (59-я).

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Локомотива». Третья игра состоится в Ярославле 20 марта.

Ранее сообщалось, что СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

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