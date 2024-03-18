Кудашов — о втором подряд поражении от «Трактора»: будем искать пути к победе

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Трактора» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Равная игра, то мы владели преимуществом, то соперник. Неслучайно, что она закончилась в овертайме. Будем искать пути к победе, потому что не всё у нас получается, как бы нам хотелось. Но уже ближе. Готовимся», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

Игра на «ВТБ Арене» завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу команды из Челябинска.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Трактора». Следующий матч пройдёт 20 марта в Челябинске.

Ранее «Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.