RT в Telegram
Подпишись

Кудашов — о втором подряд поражении от «Трактора»: будем искать пути к победе

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Трактора» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Равная игра, то мы владели преимуществом, то соперник. Неслучайно, что она закончилась в овертайме. Будем искать пути к победе, потому что не всё у нас получается, как бы нам хотелось. Но уже ближе. Готовимся», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

Игра на «ВТБ Арене» завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу команды из Челябинска.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Трактора». Следующий матч пройдёт 20 марта в Челябинске.

Ранее «Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить