«Металлург» обыграл «Спартак» и увеличил преимущество в серии 1/4 финала Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург» завершилась со счётом 1:0.
Следующая игра состоится 21 марта тоже в Москве. Начало — в 17:00 мск. Счёт в серии — 2-0.
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