«Металлург» обыграл «Спартак» и увеличил преимущество в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург» завершилась со счётом 1:0.

Следующая игра состоится 21 марта тоже в Москве. Начало — в 17:00 мск. Счёт в серии — 2-0.

Ранее «Авангард» расторг контракт с главным тренером Кравцом.