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Экс-хоккеист столичного «Динамо» Саймон скончался в возрасте 52 лет

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Бывший хоккеист московского «Динамо» канадец Крис Саймон скончался в возрасте 52 лет.

«Он сыграл всего девять игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы», — говорится в сообщении «Динамо» в Telegram-канале.

Канадец провёл 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), став обладателем Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 1996 году, а также пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), успев также поиграть за подмосковный «Витязь» и новокузнецкий «Металлург».

Хоккеист завершил карьеру в 2014 году из-за различных травм — у него были диагностированы травматическая энцефалопатия, артрит плеча, кистей, коленей, спины и шеи.

Ранее тренер уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов подписал заявление об увольнении незадолго до смерти.

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