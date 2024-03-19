«Такая работа»: «Авангард» отправил в отставку Кравца после разгромного поражения от «Локомотива» в плей-офф КХЛ

Михаил Кравец отправлен в отставку с поста главного тренера «Авангарда» после разгромного поражения от «Локомотива» в домашнем матче плей-офф КХЛ. Руководить командой в ближайших играх будет наставник вратарей Сергей Звягин. По мнению многих экспертов, решение об увольнении было принято на эмоциях и вряд ли поможет омичам спасти серию, в которой они уступают 0-2. У самого 60-летнего специалиста претензий к клубу не осталось, он попрощался с хоккеистами и пожелал им взаимопонимания и побед.

Руководство хоккейного «Авангарда» не смогло смириться с сокрушительным поражением команды от «Локомотива», случившимся на глазах омских болельщиков вечером понедельника. По окончании матча на табло горел счёт 0:7, и это был самый крупный проигрыш «ястребов» в истории противостояния с железнодорожниками в КХЛ. И уже утром из стана омичей грянула новость: главный тренер Михаил Кравец больше не будет работать с коллективом.

«Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Исполняющим обязанности... назначен Сергей Звягин. Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с «Локомотивом» в плановом режиме: после восстановительной тренировки «Авангард» отправится в Ярославль», — сказано в сообщении на официальном сайте омичей.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года после увольнения Дмитрия Рябыкина и весьма успешно провёл остаток сезона. Под его руководством омичи заняли третье место в Восточной конференции, а затем дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили «Ак Барсу». В нынешней регулярке «ястребы» и вовсе боролись за первое место, а первую стадию плей-офф с «Ладой» завершили в пяти встречах. Но в противостоянии с «Локо» дела у них по необъяснимым причинам не заладились, хотя они и начали серию на домашней арене. За два матча омские хоккеисты сумели забросить лишь одну шайбу в ворота противника, пропустив при этом девять.

Впрочем, Кравец уверен: ситуацию ещё можно было исправить. Наставник посетовал, что ему не дали «даже маленького шанса» на это.

«Но у меня нет никаких претензий к «Авангарду», я всё понимаю. Такая у нас работа», — заявил 60-летний специалист, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Отставку он назвал неприятной новостью, при этом поблагодарил руководство за эти два с небольшим года.

«Считаю, что я никого не подвёл, а вытащил команду в первый год, довёл до медалей. В этом году «Авангард» сталкивался с определёнными трудностями, но мы всё равно вышли на второе место в конференции, одержали 43 победы и первый раунд прошли… Я на собрании с командой простился, ребят поблагодарил. Верю в команду. И всем ребятам в раздевалке сказал, что верю: они обязательно вернут серию в Омск. Желаю им удачи, взаимопонимания, побед», — подчеркнул Кравец.

Теперь ответственность за дальнейший результат лежит на Звягине, который до этого момента работал тренером вратарей. В этом статусе он дважды завоёвывал Кубок Гагарина — с «Металлургом» в 2016 году и с «Авангардом» в 2021-м, — но опыта главного рулевого у него раньше не было.

Многие эксперты усомнились в том, что у 53-летнего исполняющего обязанности получится встряхнуть коллектив и переломить ход серии. Так, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что навскидку не может припомнить случая, когда экстренная смена наставника в плей-офф приводила к положительному результату.

«Будет очень интересно посмотреть, что сможет сделать Звягин, работавший до этого помощником, за один день. Понятно, что результат никого не устраивал. Я считаю, что именно по ходу серии можно было внести ещё какие-то коррективы, но пойти на замену главного тренера — по моему мнению, это очень радикальное решение», — цитирует бывшего хоккеиста Metaratings.

В свою очередь, Владимир Плющев предположил, что неудачная игра «Авангарда» в последних двух встречах обусловлена неким внутренним конфликтом.

«Команда на ходу, показывала зрелый и результативный хоккей, и вдруг дома дважды проиграли, причём второй матч очень крупно. Видимо, существует какая-то проблема между спортсменами и тренерским штабом. Хоккеисты демонстративно показали, что им не очень интересно играть. Поэтому что-то последовало, хотя необычно менять тренера в плей-офф», — заявил бывший тренер сборной России.

Эту гипотезу, впрочем, косвенно опроверг сам Кравец, который в одном из комментариев особо подчеркнул, что на протяжении двух лет у него всегда были хорошие отношения с подопечными.

Болельщики «Авангарда» оказались шокированы этой новостью, не поддержал это кардинальное решение и бывший генменеджер омского клуба Рашид Хабибуллин. По его мнению, не стоило возлагать всю вину за поражение на Кравца.

«Команда вчера развалилась, играла безобразно, лидеры отсутствовали, но крайним сделали главного тренера. Я не знаю, какая там ситуация внутри команды, отношения к этому не имею. Но по мне, это непродуманное и скоропалительное решение. Будь я руководителем, я бы так не поступил», — цитирует Хабибуллина ТАСС.