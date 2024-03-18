Плющев — о разгромной победе «Локомотива» над «Авангардом»: для меня это шок

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Для меня это шок, потому что «Локомотив» больше двух шайб никогда не забивал. Я не знаю, что произошло с «Авангардом». Это надо обращаться к тренерскому штабу», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Матч прошёл в Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» и завершился со счётом 7:0.

В составе ярославской команды шайбы забросили Максим Берёзкин (15-я), Степан Никулин (31-я, 35-я), Даниил Тесанов (36-я), Андрей Сергеев (39-я), Мартин Гернат (52-я), Александр Полунин (59-я).

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Локомотива». Третья игра состоится в Ярославле 20 марта.

Ранее сообщалось, что СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.