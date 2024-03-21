Три очка Морозова и 42 сейва Аликина: «Спартак» оторвался на «Металлурге», «Автомобилист» в овертайме победил СКА
- Хоккеисты «Спартака» Иван Морозов и Александр Пашин
- РИА Новости
- © Сергей Бобылев
Обидное фиаско СКА
Двое суток назад СКА второй раз подряд потерпел поражение от «Автомобилиста», после чего главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг анонсировал серьёзные изменения в составе. И сдержал слово. Третью тройку защитников сформировали Максим Федотов и Михаил Пашнин, выбывший из-за травмы ещё по ходу серии с «Торпедо». В основу вернулся и Брендан Лайпсик, не выходивший на лёд с 3 марта. Правда, в лидирующих звеньях места канадско-российскому спортсмену не нашлось. Тот был определён в третью тройку — к Михаилу Воробьёву и Николаю Полякову.
Однако эти преобразования не сильно помогли армейцам удачно начать выездную встречу. Да, они больше находились в чужой зоне и чаще бросали по воротам, но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Чего не скажешь о караулившем своими шансы «Автомобилисте», раз за разом «жалящем» СКА. Уже на второй минуте быстрый переход из обороны в атаку чуть было не завершился точным попаданием Данила Романцева, ближе к середине отрезка из убойной позиции «стрелял» Михаил Осипов, на дальней штанге чуть было не подправил Степан Хрипунов. Но либо самим екатеринбуржцам не хватало точности, либо спасал Никита Серебряков.
В такой же манере всё продолжалось вплоть до середины второго периода. СКА брал количеством, но с качеством были серьёзные проблемы. И чуть ли не самым ярким был эпизод с участием Василия Глотова, прямо с вбрасывания попытавшегося застать врасплох Евгения Аликина. Но ответ «Автомобилиста», пусть и произошёл лишь спустя несколько минут, оказался результативным. И как и в предыдущем матче, привела к этому грубая ошибка петербуржцев в средней зоне. Диагональная передача Артёма Земчёнка была перехвачена Анатолием Голошевым, который нанёс пусть и не сильный, но крайне коварный бросок в ближний угол. И на этот раз Серебряков дрогнул.
И СКА занервничал ещё сильнее, подтверждением чему стали сразу два удаления за четыре с половиной минуты. Тем обиднее, что оба были сколь необязательными, столь и неоднозначными. Сначала Валентин Зыков получил штраф за задержку соперника клюшкой и не дал партнёрам поиграть в большинстве, а потом Захар Бардаков ударил по руке вратарю «Автомобилиста». Благо к более плачевным последствиям это не привело.
В заключительном периоде СКА не оставалось ничего иного, кроме как всеми силами бежать вперёд и отыгрываться, ведь третье поражение подряд практически перечёркивало их шансы на выход в следующую стадию плей-офф КХЛ. Да, в своё время петербуржцы уже вытаскивали серию с 0-3, но вряд ли хотели повторять этот подвиг. И не допустить этого особенно старался Глотов, радовавший нестандартными действиями на «точке». В третьем отрезке он неоднократно повторял свой трюк и «заряжал» прямо после вбрасывания, однако ему отчаянно не повезло — сначала он угодил в перекладину, потом — в Аликина.
Тем не менее СКА всё же добился своего. И что удивительно, сделал это сразу после того, как чуть было не пропустил второй раз. Серебряков снова сотворил чудо и выдал фантастический сейв, распластавшись у ближней штанги. И партнёры наконец отблагодарили его за старания. Уже неоднократно атаковавший после сольных проходов Арсений Грицюк вновь совершил слалом в чужую зону и со второй попытки всё же оставил не у дел Аликина. С первым броском вратарь справился, но добивание с лёта довершило начатое.
Обе команды явно не хотели переводить матч в дополнительное время, поэтому в концовке сделали всё возможное, чтобы забить победный гол. Но сначала Серебряков в акробатическом этюде помешал отличиться Семёну Кизимову, а потом невероятное сотворил Аликин. Павел Дедунов и Эмиль Галимов оказались без опеки на пятаке, но тот невероятным образом среагировал и не позволил зажечь красный свет за своими воротами.
Голкиперы продолжили трудиться в поте лица и в овертайме. Как ни странно, по прошествии 60 минут игра раскрылась, а оппоненты принялись обмениваться острыми выпадами. И решить исход встречи могли многие — от Полякова и Грицюка до Хрипунова и Кизимова, но шаткое равновесие сохранялось. При этом коллективы действовали крайне дисциплинированно и за 15 минут не позволили себе ни одного удаления. Хотя в одном из эпизодов защитник СКА очень жёстко приложил форварда «Автомобилиста», но судьи никак не отреагировали на это.
В итоге всё вновь решила ошибка защитника СКА. За три минуты до сирены вернувшийся в состав Федотов толком не попал по шайбе и спровоцировал резкий контрвыпад. Брукс Мэйсек исполнил 100-ю результативную передачу в КХЛ, а расположившийся у штанги Кёртис Валк не оставил шансов Серебрякову и забил первый гол в нынешнем плей-офф. «Автомобилист» третий раз взял верх над СКА в четвертьфинальной серии и оказался в шаге от выхода в следующий раунд. А одним из главных героев стал Аликин, совершивший 42 сейва.
Возрождение спартаковских звёзд
В свою очередь, не допустить третьего поражения подряд пытался и другой коллектив Западной конференции. Но то было глобальной задачей «Спартака» на очередной матч противостояния, а локальной — впервые отличиться в четвертьфинальной серии. Правда, для этого было необходимо застать врасплох поймавшего кураж Илью Набокова, в общей сложности не пропускавшего уже 124 минуты 51 секунду.
Но родные стены помогают. И «Спартак» доказал это уже по ходу первого отрезка, дважды застав врасплох 20-летнего вратаря. И первым это сделал Максим Цыплаков, которого сейчас активно сватают в НХЛ. Накануне в западных СМИ его назвали лакомым куском для североамериканских клубов и сравнили с соотечественником Андреем Кузьменко, а он поспешил подтвердить, что внимание к нему возникло не на пустом месте. На пятой минуте форвард ворвался в зону соперника и шикарным кистевым броском поразил ближнюю девятку.
И этот успех раззадорил «Спартак». Из убойной позиции «щёлкал» Николай Голдобин, в стиле лакросс чуть было не отличился Александр Пашин, но преимущество красно-белых удвоил Иван Морозов, ранее также несколько раз оказывавшийся на острие атаки. Гол вышел более чем курьёзным. 23-летний форвард пытался исполнить передачу на партнёра, но попал в клюшку защитника «Магнитки» Валерия Орехова, от которой шайба и отрикошетила в сетку.
Таким образом, после первого периода «Спартак» не только вёл с комфортным преимуществом, но и имел в активе вдвое больше попаданий в створ (19:9). Казалось, для хозяев всё складывается идеально, но сразу же после перерыва подопечных Алексея Жамнова ждал холодный душ. Дмитрий Николаев покинул площадь ворот, но Денис Зернов опередил его и пусть не с первой попытки, но наказал вратаря за неосмотрительные действия. И вдохнул интригу в этот матч, отличившись уже на 15-й секунде второго отрезка.
И после этого инициатива перешла к «Магнитке». Великолепный момент был у Люка Джонсона, чуть было не замкнувшего прострел на пятаке, Никита Гребёнкин не реализовал импровизированный буллит, но москвичи выдержали. А потом чуть было не прервали ещё одну неудачную серию. В нынешнем плей-офф они лишь раз отличились в большинстве — в первой встрече с «Северсталью», после чего не использовали множество возможностей. И хотя в этот раз были очень близки к этому, добиться желаемого всё же не сумели. Когда Набоков уже был отыгран, капитан Егор Яковлев не позволил шайбе пересечь линию.
И уже в начале третьего периода «Спартак» был наказан за расточительность. Казалось, ничего не предвещало беды: щелчок защитника Артёма Минулина от синей пришёлся в дальний борт, но на подбор первым подоспел его коллега по амплуа Макар Хабаров и что есть силы запустил в дальний угол. Перекрытый полевыми хоккеистами Николаев не увидел момент броска и не смог помешать «Металлургу» восстановить паритет. Но ненадолго. Сначала Голдобин всё же прервал сухую серию из пяти матчей и вновь вывел красно-белых вперёд. А менее пяти минут спустя своё имя на табло зажёг и другой лидер хозяев. Павел Порядин подправил шайбу после дальнего «выстрела» Дмитрия Вишневского и упрочил преимущество «Спартака».
У «Металлурга» осталось чуть более восьми минут, чтобы совершить камбэк и перевести встречу в овертайм. Но полноценного штурма не случилось, а окончательно убил интригу тот же Голдобин, поразивший пустой створ. «Спартак» одержал победу на своём льду и сократил отставание в серии — 1-2.
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