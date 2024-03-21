Три очка Морозова и 42 сейва Аликина: «Спартак» оторвался на «Металлурге», «Автомобилист» в овертайме победил СКА

«Спартак» на своём льду расправился с «Металлургом» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Не забивавшие на протяжении шести периодов красно-белые пять раз поразили ворота соперника и сократили отставание в серии. Главными творцами успеха стали набравший три очка Иван Морозов и оформивший дубль Николай Голдобин. В свою очередь, 42 сейва Евгения Аликина и точный бросок Кёртиса Волка в овертайме помогли «Автомобилисту» третий раз подряд взять верх над СКА.

Обидное фиаско СКА

Двое суток назад СКА второй раз подряд потерпел поражение от «Автомобилиста», после чего главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг анонсировал серьёзные изменения в составе. И сдержал слово. Третью тройку защитников сформировали Максим Федотов и Михаил Пашнин, выбывший из-за травмы ещё по ходу серии с «Торпедо». В основу вернулся и Брендан Лайпсик, не выходивший на лёд с 3 марта. Правда, в лидирующих звеньях места канадско-российскому спортсмену не нашлось. Тот был определён в третью тройку — к Михаилу Воробьёву и Николаю Полякову.

Однако эти преобразования не сильно помогли армейцам удачно начать выездную встречу. Да, они больше находились в чужой зоне и чаще бросали по воротам, но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Чего не скажешь о караулившем своими шансы «Автомобилисте», раз за разом «жалящем» СКА. Уже на второй минуте быстрый переход из обороны в атаку чуть было не завершился точным попаданием Данила Романцева, ближе к середине отрезка из убойной позиции «стрелял» Михаил Осипов, на дальней штанге чуть было не подправил Степан Хрипунов. Но либо самим екатеринбуржцам не хватало точности, либо спасал Никита Серебряков.

В такой же манере всё продолжалось вплоть до середины второго периода. СКА брал количеством, но с качеством были серьёзные проблемы. И чуть ли не самым ярким был эпизод с участием Василия Глотова, прямо с вбрасывания попытавшегося застать врасплох Евгения Аликина. Но ответ «Автомобилиста», пусть и произошёл лишь спустя несколько минут, оказался результативным. И как и в предыдущем матче, привела к этому грубая ошибка петербуржцев в средней зоне. Диагональная передача Артёма Земчёнка была перехвачена Анатолием Голошевым, который нанёс пусть и не сильный, но крайне коварный бросок в ближний угол. И на этот раз Серебряков дрогнул.

И СКА занервничал ещё сильнее, подтверждением чему стали сразу два удаления за четыре с половиной минуты. Тем обиднее, что оба были сколь необязательными, столь и неоднозначными. Сначала Валентин Зыков получил штраф за задержку соперника клюшкой и не дал партнёрам поиграть в большинстве, а потом Захар Бардаков ударил по руке вратарю «Автомобилиста». Благо к более плачевным последствиям это не привело.

В заключительном периоде СКА не оставалось ничего иного, кроме как всеми силами бежать вперёд и отыгрываться, ведь третье поражение подряд практически перечёркивало их шансы на выход в следующую стадию плей-офф КХЛ. Да, в своё время петербуржцы уже вытаскивали серию с 0-3, но вряд ли хотели повторять этот подвиг. И не допустить этого особенно старался Глотов, радовавший нестандартными действиями на «точке». В третьем отрезке он неоднократно повторял свой трюк и «заряжал» прямо после вбрасывания, однако ему отчаянно не повезло — сначала он угодил в перекладину, потом — в Аликина.

Тем не менее СКА всё же добился своего. И что удивительно, сделал это сразу после того, как чуть было не пропустил второй раз. Серебряков снова сотворил чудо и выдал фантастический сейв, распластавшись у ближней штанги. И партнёры наконец отблагодарили его за старания. Уже неоднократно атаковавший после сольных проходов Арсений Грицюк вновь совершил слалом в чужую зону и со второй попытки всё же оставил не у дел Аликина. С первым броском вратарь справился, но добивание с лёта довершило начатое.

Обе команды явно не хотели переводить матч в дополнительное время, поэтому в концовке сделали всё возможное, чтобы забить победный гол. Но сначала Серебряков в акробатическом этюде помешал отличиться Семёну Кизимову, а потом невероятное сотворил Аликин. Павел Дедунов и Эмиль Галимов оказались без опеки на пятаке, но тот невероятным образом среагировал и не позволил зажечь красный свет за своими воротами.

Голкиперы продолжили трудиться в поте лица и в овертайме. Как ни странно, по прошествии 60 минут игра раскрылась, а оппоненты принялись обмениваться острыми выпадами. И решить исход встречи могли многие — от Полякова и Грицюка до Хрипунова и Кизимова, но шаткое равновесие сохранялось. При этом коллективы действовали крайне дисциплинированно и за 15 минут не позволили себе ни одного удаления. Хотя в одном из эпизодов защитник СКА очень жёстко приложил форварда «Автомобилиста», но судьи никак не отреагировали на это.

В итоге всё вновь решила ошибка защитника СКА. За три минуты до сирены вернувшийся в состав Федотов толком не попал по шайбе и спровоцировал резкий контрвыпад. Брукс Мэйсек исполнил 100-ю результативную передачу в КХЛ, а расположившийся у штанги Кёртис Валк не оставил шансов Серебрякову и забил первый гол в нынешнем плей-офф. «Автомобилист» третий раз взял верх над СКА в четвертьфинальной серии и оказался в шаге от выхода в следующий раунд. А одним из главных героев стал Аликин, совершивший 42 сейва.

Возрождение спартаковских звёзд

В свою очередь, не допустить третьего поражения подряд пытался и другой коллектив Западной конференции. Но то было глобальной задачей «Спартака» на очередной матч противостояния, а локальной — впервые отличиться в четвертьфинальной серии. Правда, для этого было необходимо застать врасплох поймавшего кураж Илью Набокова, в общей сложности не пропускавшего уже 124 минуты 51 секунду.

Но родные стены помогают. И «Спартак» доказал это уже по ходу первого отрезка, дважды застав врасплох 20-летнего вратаря. И первым это сделал Максим Цыплаков, которого сейчас активно сватают в НХЛ. Накануне в западных СМИ его назвали лакомым куском для североамериканских клубов и сравнили с соотечественником Андреем Кузьменко, а он поспешил подтвердить, что внимание к нему возникло не на пустом месте. На пятой минуте форвард ворвался в зону соперника и шикарным кистевым броском поразил ближнюю девятку.

И этот успех раззадорил «Спартак». Из убойной позиции «щёлкал» Николай Голдобин, в стиле лакросс чуть было не отличился Александр Пашин, но преимущество красно-белых удвоил Иван Морозов, ранее также несколько раз оказывавшийся на острие атаки. Гол вышел более чем курьёзным. 23-летний форвард пытался исполнить передачу на партнёра, но попал в клюшку защитника «Магнитки» Валерия Орехова, от которой шайба и отрикошетила в сетку.

Таким образом, после первого периода «Спартак» не только вёл с комфортным преимуществом, но и имел в активе вдвое больше попаданий в створ (19:9). Казалось, для хозяев всё складывается идеально, но сразу же после перерыва подопечных Алексея Жамнова ждал холодный душ. Дмитрий Николаев покинул площадь ворот, но Денис Зернов опередил его и пусть не с первой попытки, но наказал вратаря за неосмотрительные действия. И вдохнул интригу в этот матч, отличившись уже на 15-й секунде второго отрезка.

И после этого инициатива перешла к «Магнитке». Великолепный момент был у Люка Джонсона, чуть было не замкнувшего прострел на пятаке, Никита Гребёнкин не реализовал импровизированный буллит, но москвичи выдержали. А потом чуть было не прервали ещё одну неудачную серию. В нынешнем плей-офф они лишь раз отличились в большинстве — в первой встрече с «Северсталью», после чего не использовали множество возможностей. И хотя в этот раз были очень близки к этому, добиться желаемого всё же не сумели. Когда Набоков уже был отыгран, капитан Егор Яковлев не позволил шайбе пересечь линию.

И уже в начале третьего периода «Спартак» был наказан за расточительность. Казалось, ничего не предвещало беды: щелчок защитника Артёма Минулина от синей пришёлся в дальний борт, но на подбор первым подоспел его коллега по амплуа Макар Хабаров и что есть силы запустил в дальний угол. Перекрытый полевыми хоккеистами Николаев не увидел момент броска и не смог помешать «Металлургу» восстановить паритет. Но ненадолго. Сначала Голдобин всё же прервал сухую серию из пяти матчей и вновь вывел красно-белых вперёд. А менее пяти минут спустя своё имя на табло зажёг и другой лидер хозяев. Павел Порядин подправил шайбу после дальнего «выстрела» Дмитрия Вишневского и упрочил преимущество «Спартака».

У «Металлурга» осталось чуть более восьми минут, чтобы совершить камбэк и перевести встречу в овертайм. Но полноценного штурма не случилось, а окончательно убил интригу тот же Голдобин, поразивший пустой створ. «Спартак» одержал победу на своём льду и сократил отставание в серии — 1-2.