Овечкин — о поражении от «Торонто»: нужно извлечь из этого урок

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Как только мы приблизились к ним, сократив отставание, они смогли забить ещё. Это расстраивает, но нам нужно извлечь из этого урок. Матч уже закончился, поэтому надо идти дальше», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто» россиянин оформил дубль. Теперь на его счету 845 голов за карьеру в лиге. Он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 49 шайб.

Ранее Остон Мэттьюс высказался об Овечкине.