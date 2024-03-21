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Мэттьюс: Овечкин — величайший бомбардир всех времён

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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.
Мэттьюс: Овечкин — величайший бомбардир всех времён
  • AP

«Он величайший бомбардир всех времён. Так что всегда весело играть против него и наблюдать за тем, как он это делает, а также за волнением и его страстью», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто» россиянин оформил дубль. Теперь на его счету 845 голов за карьеру в лиге. Он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 49 шайб.

Ранее Овечкин поднялся на 13-е место по очкам среди всех игроков в истории НХЛ.

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