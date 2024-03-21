Мэттьюс: Овечкин — величайший бомбардир всех времён
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«Он величайший бомбардир всех времён. Так что всегда весело играть против него и наблюдать за тем, как он это делает, а также за волнением и его страстью», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Торонто» россиянин оформил дубль. Теперь на его счету 845 голов за карьеру в лиге. Он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 49 шайб.
Ранее Овечкин поднялся на 13-е место по очкам среди всех игроков в истории НХЛ.