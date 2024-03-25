Впервые в истории КХЛ две команды с посевом 5-8 вышли в 1/2 финала Кубка Гагарина

Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) две команды с посевом «5-8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

«Автомобилист» (пятый посев) победил СКА в пятом матче второго раунда со счётом серии 4-1 и вышел в следующую стадию турнира.

«Трактор» (шестой посев) одолел московское «Динамо» в четвёртом матче второго раунда и со счётом серии 4-0 прошёл дальше.

Это первый случай в истории лиги, когда команды с посевом 5-8 добрались до полуфинала Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в услугах вратаря «Филадельфии» Картера Харта.