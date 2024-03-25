«Матч ТВ»: «Ак Барс» может заменить Билялова обвиненным в изнасиловании Хартом из «Филадельфии»

«Ак Барс» заинтересован в услугах вратаря «Филадельфии» Картера Харта.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб рассматривает Харта в качестве замены Тимуру Билялову, который с большой долей вероятности перейдёт в «Авангард».

5 февраля стало известно, что Картеру Харту, а также ещё четырём канадским хоккеистам Диллону Дюбе, Майклу Маклауду, Алексу Форментону и Кэлу Футу предъявлено обвинение в сексуальном насилии.

Потерпевшая обратилась в суд, утверждая, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась насилию в гостиничном номере. Обвинения в адрес игроков тогда не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван после соглашения с Hockey Canada. В декабре организация завершила расследование. В июле 2022-го федерация объявила о возобновлении дела.

Ранее сообщалось, что обвиняемым в изнасиловании канадским хоккеистам запретили выступать за сборную.