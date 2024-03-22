Главный тренер «Динамо»: самоотверженность и самоотдача позволили «Трактору» выиграть серию
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«Самоотверженность и самоотдача позволили «Трактору» выиграть эту серию. Что касается всей серии, то, наверное, при равной игре и переходящем преимуществе от одной команде к другой не смогли выиграть ни одного матча. Чтобы выигрывать на этой стадии плей-офф, должны работать все механизмы: все линии, большинство, меньшинство. Здесь не бывает мелочей», — приводит слова Кудашова «Спорт-Экспресс».
«Динамо» уступило в серии «Трактору» со счётом 0-4.
«Трактор» вышел в следующую стадию, где сыграет с победителем пары «Авангард» — «Локомотив».
Ранее сообщалось, что впервые в истории КХЛ чемпион регулярки проиграл серию плей-офф со счётом 0-4.