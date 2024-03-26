Три очка Буше и Спунера и сухарь Николаева: «Авангард» справился с «Локомотивом», «Спартак» дожал «Металлург»

«Авангард» на своём льду одержал волевую победу над «Локомотивом» и сократил отставание в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. По ходу матча подопечные Сергея Звягина дважды находились в роли догоняющих, но благодаря вдохновенной игре Рида Буше и Райана Спунера сумели забросить три шайбы подряд и взять верх. В другой встрече дня гол Анселя Галимова помог «Спартаку» сломить сопротивление «Металлурга» и сравнять счёт в противостоянии. Однако первой звездой матча был признан голкипер Дмитрий Николаев, который совершил 29 сейвов и оформил первый сухарь в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Камбэк «ястребов»

В преддверии пятого матча серии «Авангард» находился на грани вылета из Кубка Гагарина. Тем не менее исполняющий обязанности главного тренера Сергей Звягин не стал вносить изменения в состав и выставил на лёд те же сочетания, что и в проигранной четвёртой встрече. По его словам, преобразования касались лишь теоретический части, поэтому определённых сюрпризов от омичей ждать всё-таки стоило. Наставник обещал от своих подопечных «уверенной и бесстрашной игры», но ожидания и реальность немного разошлись. Как минимум на старте противостояния.

За первый период «ястребы» лишь однажды побеспокоили Даниила Исаева, в то время как Павел Хомченко трудился не покладая рук, отразив аж 11 бросков по своим воротам. Однако с одним всё же не справился. Не успел Рид Буше расположиться на скамейке штрафников, как железнодорожники провели массированную атаку и уже на седьмой минуте открыли счёт в матче. Многоходовку завершил Максим Берёзкин, оказавшийся самым расторопным на пятаке. А на реализацию численного преимущества ушло всего девять секунд.

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Судя по всему, в перерыве Звягин провёл работу с коллективом, и на лёд «Джи-Драйв-Арены» вышел абсолютно другой «Авангард». Да, «Локомотив» по-прежнему проводил в атаке больше времени, но о тотальном доминировании речи уже не шло. Да ещё и спецбригада большинства хозяев заработала в полную мощь. Сначала Томаш Юрчо замкнул прострел Владимира Ткачёва на пятаке, а затем Райан Спунер «расстрелял» Исаева. Кстати, одним из участников этой комбинации стал Буше, реабилитировавшийся за ненужное удаление.

Но если гол Спунера не вызывал вопросов, то в случае с Юрчо всё было не так однозначно. Ведь словак подправил шайбу не клюшкой, а коньком. Причём та не просто отскочила от него в сетку, а после того, как форвард целенаправленно развернул голеностоп. Тем не менее арбитры засчитали взятие ворот, чем вызвали недовольство со стороны тренерского штаба «Локомотива», а также известного в прошлом судьи Леонида Вайсфельда, выразившего сомнение в правильности вердикта.

И всё же эти голы позволяли «Авангарду» лишь восстанавливать паритет. Спустя три с половиной минуты после Юрчо своё имя на табло зажёг Максим Шалунов, воспользовавшийся нерасторопностью вратаря соперника. Творивший и до, и после этого чудеса в рамке Хомченко в данном эпизоде откровенно «уснул» в углу и оставил незащищённым половину створа. И обладатель Кубка Гагарина — 2019 этим подарком воспользовался.

Шанс вновь вырваться вперёд «Локомотиву» представился уже в самом начале третьего отрезка. Ткачёв поехал отбывать наказание за выброс шайбы, но соответствовать заданной противниками планке ярославцы не смогли. Большинство впервые в этом матче не было реализовано, а омичи настолько воспрянули духом, что не только перехватили инициативу, но и сами огорчили Исаева. Защитник Семён Чистяков прорвался с фланга в центр и застал врасплох голкипера, а в роли ассистентов выступили Спунер и Буше, достигший отметки в 250 очков в КХЛ.

На этом североамериканский дуэт не успокоился и менее чем за пять минут до сирены упрочил преимущество «Авангарда». На этот раз Спунер совершил молниеносный слалом за воротами гостей и вырезал блестящий пас на Буше, который с девятью голами укрепил лидирующие позиции в гонке снайперов турнира.

«Локомотив» оказался в тяжелейшем положении, что понимал и главный тренер Игорь Никитин, попытавшийся привести подопечных в чувство в ходе тайм-аута. И в какой-то мере это действительно сработало. Железнодорожники зажали «ястребов» в их зоне и спровоцировали удаление Дамира Жафярова. Казалось, наставник рискнёт и выпустит на лёд шестого полевого, но на этот шаг он не решился. И прогадал. «Авангард» отзащищался в меньшинстве и своего уже не упустил во многом благодаря Хомченко, который в общей сложности сделал 34 сейва. Подопечные Звягина выиграли на своём льду и сократили отставание в серии — 2-3.

Второй успех «Спартака»

В отличие от предыдущего противостояния, в этом коллективы ранее успели лишь трижды сыграть друг с другом. И «Спартак» имел возможность сравнять счёт. В предыдущей встрече подопечные Алексея Жамнова буквально смяли «Металлург», а их лидеры в лице Николая Голдобина, Павла Порядина и Ивана Морозова наконец вышли из тени и порадовали по-настоящему ярким выступлением. Вопрос был в том, сумеют ли они выдать подобное в двух матчах подряд, или магнитогорцы адаптируются и вновь перекроют кислород звёздам красно-белых.

Возможно, именно с этой целью Андрей Разин и перетряхнул звенья. Нетронутой не осталась ни одна из четырёх троек, зато новых лиц практически не было. Разве что Данилу Квартальнова сменил Максим Мухаметов. Но на первых минутах, проходивших в тишине в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», это не сильно помогало. Москвичи опасно атаковали и быстро преодолели отметку в пять попаданий в створ, но Илья Набоков действовал уверенно. То же самое можно сказать и о Дмитрии Николаеве, которому пришлось значительно чаще проявлять своё мастерство по ходу второй пятиминутки стартового периода. Именно тогда «Магнитка» стала всё чаще наведываться в чужую зону и понемногу обвыкаться в «Мегаспорте».

Однако всё испортило удаление Егора Коробкина в самой концовке отрезка, хотя решение судей выглядело странным. Изначально те выписали ему две минуты штрафа за блокировку — тот влетел в уже расставшегося с шайбой Михала Чайковски. Но после просмотра видеоповтора изменили мнение и квалифицировали его действия как игру высоко поднятой клюшкой, увеличив наказание вдвое. И тем самым вызвали недоумение у Разина, рассмеявшегося после объявления вердикта.

Но «Спартак» не был бы худшей командой плей-офф по реализации большинства (меньше 4%), если бы не упустил и эту шикарную возможность. За четыре минуты красно-белые создали достаточно возможностей, но отличиться не смогли. Пусть порой им попросту не везло. Например, тот же Порядин угодил в перекладину, а Морозову отличиться помешал великолепный Набоков. Но и Николаев не отставал, ведь во многом благодаря ему москвичи выстояли в меньшинстве. В итоге, по истечении 40 минут в активе обоих вратарей значилось суммарно 45 спасений — у Ильи их было на три больше.

Но в третьем игровом отрезке сухой серии всё же пришёл конец. «Магнитка» упустила очередную возможность забить в большинстве и уже через пару минут была наказана за расточительность. В этом эпизоде Набоков сработал неидеально. С дальним набросом Даниила Иванова он справился, он отбил аккурат на клюшку Анселю Галимову, открывшему счёт в матче на 49-й минуте.

Как водится, после заброшенной шайбы игра раскрылась, но не так, как того многие ожидали. «Спартак» явно поймал кураж и имел пару шансов удвоить преимущество, однако очень невовремя «отдыхать» отправился Голдобин, получивший всего две минуты за удар клюшкой по лицу оппонента. Но и этой возможностью «Металлург» не воспользовался, так и не сумев переиграть непробиваемого Николаева. А потом ещё одно удаление спровоцировал Чайковски — на этот раз по носу ему попал Артём Минулин.

И именно этот момент стал ключевым в матче. Гости чудом отбились и не дали хозяевам забить во второй раз, но потеряли драгоценное время. В равных составах команды оказались лишь за 24 секунду до сирены, и на камбэк этого не хватило. «Спартак» сломил сопротивление «Металлурга» и сравнял счёт в серии (2-2), подняв себе настроение перед выездом. А Николаев впервые в нынешнем плей-офф отстоял на ноль.