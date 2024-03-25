СКА впервые за 10 лет не дошёл до полуфинала Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.

За последние десять лет петербургская команда дважды выигрывала Кубок Гагарина и шесть раз проигрывала столичному ЦСКА в финале Западной конференции.

«Автомобилист» победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:4. Итоговый счёт серии — 4-1. Таким образом, екатеринбургский клуб вышел в следующую стадию турнира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на вылет СКА из плей-офф КХЛ после поражения от «Автомобилиста».