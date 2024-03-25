Кожевников назвал нехватку опыта причиной поражения СКА в серии с «Автомобилистом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на вылет санкт-петербургского СКА из плей-офф КХЛ после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста».

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