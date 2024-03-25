Кожевников назвал нехватку опыта причиной поражения СКА в серии с «Автомобилистом»
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«Опыт победил молодёжь», — сказал Кожевников «Спорт-Экспрессу».
«Автомобилист» победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:4. Итоговый счёт серии — 4-1. Таким образом, екатеринбургский клуб вышел в следующую стадию турнира.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что травмы ведущих защитников петербургского клуба повлияли на ход серии с «Автомобилистом».