Ротенберг: травмы защитников СКА повлияли на исход серии с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что травмы ведущих защитников петербургского клуба повлияли на ход серии с екатеринбургским «Автомобилистом» во втором раунде плей‑офф Кубка Гагарина.

«Соперник реализовал свои моменты, а мы свои — нет. Жёсткие травмы нескольких ведущих защитников СКА повлияли на исход серии. Тем не менее те ребята, которые играли в серии с «Автомобилистом», сделали всё возможное, чтобы победить», — заявил Ротенберг «Матч ТВ».

«Автомобилист» победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:4. Итоговый счёт серии — 4-1. Таким образом, екатеринбургский клуб вышел в следующую стадию турнира.

В санкт-петербургской команде из‑за травм не приняли участие в серии защитники Александр Никишин и Андрей Педан.

Ранее впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) две команды с посевом «5-8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина.