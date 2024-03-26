В СКА выступили с официальным заявлением по судейству в плей-офф
- РИА Новости
«В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе пятый матч серии с «Автомобилистом», только подтвердил это.
На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьёзным отрывом.
Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе — парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.
Накануне «Автомобилист» на выезде обыграл СКА в пятом матче серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что СКА впервые за десять лет не дошёл до полуфинала Кубка Гагарина.