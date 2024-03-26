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В СКА выступили с официальным заявлением по судейству в плей-офф

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Председатель совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев выступил с заявлением о судействе в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В СКА выступили с официальным заявлением по судейству в плей-офф
  • РИА Новости

«В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе пятый матч серии с «Автомобилистом», только подтвердил это.

На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьёзным отрывом.

Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе — парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.

Накануне «Автомобилист» на выезде обыграл СКА в пятом матче серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что СКА впервые за десять лет не дошёл до полуфинала Кубка Гагарина.

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