Болельщики «Спартака» вывесили траурный баннер на матче плей-офф с «Металлургом»
- РИА Новости
Перед встречей хоккеисты провели минуту молчания в память о погибших, а также вышли с нашивками из траурных лент на свитерах.
Фан-сектор красно-белых развернул чёрный баннер со словами «Сгорая, плачут свечи. Крокус. Скорбим...» и поминальной свечой, а также отказались от активной поддержки команды на десять минут матча.
Встреча на арене «Мегаспорт» началась в 19:30 мск. Матч изначально должен был пройти 23 марта.
Ранее сообщалось, что вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов продолжит карьеру в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».