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Болельщики «Спартака» вывесили траурный баннер на матче плей-офф с «Металлургом»

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Активные болельщики московского «Спартака» посвятили перфоманс на четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом» памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Болельщики «Спартака» вывесили траурный баннер на матче плей-офф с «Металлургом»
  • РИА Новости

Перед встречей хоккеисты провели минуту молчания в память о погибших, а также вышли с нашивками из траурных лент на свитерах.

Фан-сектор красно-белых развернул чёрный баннер со словами «Сгорая, плачут свечи. Крокус. Скорбим...» и поминальной свечой, а также отказались от активной поддержки команды на десять минут матча.

Встреча на арене «Мегаспорт» началась в 19:30 мск. Матч изначально должен был пройти 23 марта.

Ранее сообщалось, что вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов продолжит карьеру в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

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