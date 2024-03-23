47 сейвов Серебрякова и два гола Хайруллина в пустые: СКА впервые обыграл «Автомобилист» в четвертьфинале Кубка Гагарина

КХЛ приняла решение перенести два запланированных на выходные матча Кубка Гагарина из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Встреча же между «Автомобилистом» и СКА в Екатеринбурге состоялась в назначенное время. На стадионе приняли усиленные меры безопасности, а все развлекательные мероприятия были отменены. В результате петербуржцы взяли верх в чужих стенах и сократили отставание в четвертьфинальной серии. Победу им принесли 47 сейвов Никиты Серебрякова, установившего личный рекорд в нынешнем сезоне, два очка Алекса Гальченюка и дубль Марата Хайруллина бросками по пустым воротам в концовке.

Страшная трагедия, произошедшая 22 марта в «Крокус Сити Холле», внесла серьёзные коррективы в календарь Кубка Гагарина. Утром 23-го числа лига сообщила о переносе сразу двух матчей, изначально назначенных на выходные: «Спартак» — «Металлург» в Москве и «Авангард» — «Локомотив» в Омске.

При этом встреча между «Автомобилистом» и СКА в Екатеринбурге состоялась в назначенное время. На стадионе приняли усиленные меры безопасности, а все развлекательные мероприятия были отменены. В преддверии же стартовой сирены состоялась минута молчания.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил: вердикт о проведении игры принял клуб. Вместе с тем главный тренер Николай Заварухин представил другую версию развития событий.

«Наверное, вопрос к тем, кто проводит соревнование, — к КХЛ. Когда был коронавирус, какие‑то ограничения, лига как организатор регулировала данные вопросы. Мы здесь лишь исполнители. Лично со мной никто этот вопрос не обсуждал. Думаю, всё обговаривается на более высоком уровне. КХЛ определяет, когда и где нам играть», — отметил специалист.

В любом случае это его подопечным не помогло, ведь они пропустили пять шайб, потерпели первое поражение и позволили оппоненту возродить интригу.

Вместе с тем итоговый результат не должен вводить в заблуждение, так как большую часть встречи инициативой владел именно «Автомобилист». Более того, он почти в два раза перебросал гостей (49 против 26) и заработал 14 минут штрафа против четырёх у армейцев. Но настоящие чудеса на последнем рубеже петербуржцев в этот вечер творил Никита Серебряков, напомнивший, за что его признали лучшим вратарём КХЛ прошлого сезона.

Стартовый отрезок получился в целом равным, но коллектив Романа Ротенберга продемонстрировал потрясающую реализацию, тогда как оппоненты губили верные моменты. Не выручал их и до того надёжный Евгений Аликин. В частности, в ситуации с первым голом он не зафиксировал шайбу после не самого сильного наброса Василия Глотова, а затем позволил ему добить.

А на 14-й минуте гости наказали екатеринбуржцев за дебютное удаление — Данил Романцев отправился на скамейку штрафников за подножку. Спустя всего 21 секунду Алекс Гальченюк замкнул прострел Александра Кадейкина из-за ворот. Удивительно, но сразу после этого Заварухин снял Аликина и бросил в бой резервиста Владимира Галкина.

Хозяева, как уже говорилось, своими шансами не пользовались. Чаще всего их наступление останавливал Серебряков. Чего стоит хотя бы эпизод, когда он в шпагате отразил щелчок Степана Хрипунова в упор. В общей сложности Никита ещё до перерыва совершил 16 сейвов. Также «Автомобилист» дважды заработал большинство, но не реализовал. Забегая вперёд — сделать это так и не удалось.

Во втором отрезке штурм владений Серебрякова продолжился, но он буквально стоял стеной. И всё же Стефану Да Косте удалось сократить отставание в счёте. Именно после его наброса и рикошета снаряд заметался на пятаке СКА, и сам легионер дослал его в цель. Вратарь же не сумел отбросить шайбу клюшкой.

Вместо того чтобы развить успех, екатеринбуржцы неожиданно пропустили за 42 секунды до перерыва. В развитии контрвыпада следует отметить действия Михаила Пашнина, совершившего перехват в центральной зоне и бросившего в прорыв Михаила Воробьёва. Тот, в свою очередь, отдал отличный пас под бросок подключившемуся из глубины Никите Камалову. Защитник лишь в третий раз появился на льду в нынешнем плей-офф. Да и особой результативностью он не славится. Достаточно того факта, что в завершившейся регулярке хоккеист отличился дважды. Но в нужный момент именно он пробил Галкина.

Несмотря на это, в заключительном периоде у подопечных Завархина всё равно были возможности восстановить равновесие. И в первую очередь предоставляли им их сами соперники. Не успели игроки вернуться на лёд, как Зыков отправился на скамейку за подножку. А потом ещё более грубую помарку допустил Камалов, разбивший клюшкой лицо Александру Севостьянову и получивший четыре минуты штрафа.

Но армейцы чудом выстояли. И, разумеется, не обходилось без спасений Серебрякова, который в большинстве случаев намертво ловил шайбу и не позволял работать на своём пятаке. Однако интригу уже в равных составах возродил Алексей Макеев, до того ассистировавший Да Косте. Анатолий Голышев промчался по левому борту и бросил почти с отрицательного угла, а шайба отскочила прямо на партнёра, который не оставил шансов Серебрякову.

За 2,5 минуты до финальной сирены хозяева пошли ва-банк и сняли вратаря. Но даже из этого они не сумели извлечь ничего. Более того, СКА забросил две шайбы в пустые. А главным героем стал оформивший дубль Марат Хайруллин. Сначала он запрессинговал оппонента и вынудил его подарить шайбу Зыкову. А Валентин отправил в прорыв партнёра. Наконец за 20 секунд до конца форвард поставил точку щелчком от собственной синей линии.

Таким образом, петербуржцы, оказавшись практически в безвыходной ситуации, вырвали победу и возродили интригу в противостоянии. В первую очередь они должны благодарить совершившего 47 сейвов Серебрякова. Вратарь даже установил персональный рекорд в текущем сезоне. А в раздевалке он по устоявшейся клубной традиции поднял победную гирю.

Наставник же «Автомобилиста», к его чести, нашёл в себе силы выразить соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле».

«Очень жестоко. Сегодня не получилось съездить в церковь, завтра обязательно отправлюсь туда и поставлю свечку за всех, кто там умер», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

А Ротенберг подчеркнул: команды, выйдя на лёд, продемонстрировали, что Россию ничем не запугать.

Между тем лига уже определилась с датами переноса игр. 25 марта в Санкт-Петербурге, согласно изначальному плану, снова сойдутся СКА и «Автомобилист». 26-го числа померятся силами «Спартак» и «Металлург», а также «Авангард» и «Локомотив». А 28-го, если потребуется, пройдёт пятый поединок между москвичами и магнитогорцами.