RT в Telegram
Подпишись
ФСБ: Задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Матч КХЛ между «Спартаком» и «Металлургом» перенесён на другую дату, игра «Автомобилист» — СКА состоится

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что матч между «Спартаком» и «Металлургом» перенесён на другую дату.
Матч КХЛ между «Спартаком» и «Металлургом» перенесён на другую дату, игра «Автомобилист» — СКА состоится
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Четвёртый матч серии второй стадии Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» не состоится 23 марта 2024 года и будет перенесён на другую дату, о чём лига сообщит дополнительно.

Игра «Автомобилист» — СКА пройдёт по расписанию и начнётся с минуты молчания. Все развлекательные активности на матче отменены.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

Ранее главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Трактора» в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить