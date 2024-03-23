Матч КХЛ между «Спартаком» и «Металлургом» перенесён на другую дату, игра «Автомобилист» — СКА состоится

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что матч между «Спартаком» и «Металлургом» перенесён на другую дату.

Четвёртый матч серии второй стадии Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» не состоится 23 марта 2024 года и будет перенесён на другую дату, о чём лига сообщит дополнительно.

Игра «Автомобилист» — СКА пройдёт по расписанию и начнётся с минуты молчания. Все развлекательные активности на матче отменены.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

Ранее главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Трактора» в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ.