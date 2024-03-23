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Ротенберг: «Автомобилист» и СКА показали, что Россию ничем не запугать

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Автомобилистом» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ротенберг: «Автомобилист» и СКА показали, что Россию ничем не запугать
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В такой тяжёлый день нам всем было непросто играть. Обе команды вышли, сыграли в хоккей, показали всем, что нас ничем не запугать. Россия — сильная держава», — цитирует тренера «Чемпионат».

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 5:2.

В составе петербургской команды шайбы забросили Василий Глотов, Алекс Гальченюк, Никита Камалов и дважды Марат Хайруллин. У «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста и Алексей Макеев.

Команда Ротенберга сократила отставание в серии — 1-3.

Ранее сообщалось, что хоккеисты минского «Динамо» возложили цветы к российскому посольству в стране.

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