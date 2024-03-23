Ротенберг: «Автомобилист» и СКА показали, что Россию ничем не запугать
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«В такой тяжёлый день нам всем было непросто играть. Обе команды вышли, сыграли в хоккей, показали всем, что нас ничем не запугать. Россия — сильная держава», — цитирует тренера «Чемпионат».
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 5:2.
В составе петербургской команды шайбы забросили Василий Глотов, Алекс Гальченюк, Никита Камалов и дважды Марат Хайруллин. У «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста и Алексей Макеев.
Команда Ротенберга сократила отставание в серии — 1-3.
Ранее сообщалось, что хоккеисты минского «Динамо» возложили цветы к российскому посольству в стране.