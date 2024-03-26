Камбэк на заказ: «Автомобилист» отыгрался со счёта 2:4 и выбил СКА из Кубка Гагарина

«Автомобилист» на выезде обыграл СКА в пятом матче серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина. Первый период остался за екатеринбуржцами благодаря дублю Алексея Макеева, но во втором хозяева отличились трижды за 140 секунд и повели со счётом 4:2. Тем не менее ещё до перерыва Алексей Бывальцев в большинстве сократил отставание, а в начале третьей 20-минутки Ник Эберт мощным броском восстановил равновесие. Решил же судьбу противостояния гол Андрея Обидина на 52-й минуте. В концовке подопечные Романа Ротенберга дважды вынудили соперников удалиться и сняли вратаря, но так и не смогли огорчить Владимира Галкина.

Совсем недавно казалось, что у СКА нет ни малейших шансов на успех в серии с «Автомобилистом». Армейцы уступали со счётом 0:3, а четвёртый матч проводили на выезде. Однако в сложный момент, когда соперники могли поставить точку, петербуржцы взяли верх благодаря 47 сейвам Никиты Серебрякова и получили возможность спастись.

Тем более что следующую встречу они должны были сыграть на заполненной до отказа «СКА Арене». Ещё одна победа могла пошатнуть уверенность екатеринбуржцев в себе. Во многом символично, что единственной командой в истории Кубка Гагарина, которой удалось взять верх в серии, уступив в первых трёх поединках, является как раз СКА. В 2015-м клуб под руководством Вячеслава Быкова перевернул противостояние с ЦСКА. Теперь у коллектива появилась возможность повторить камбэк.

Да и подопечные Николая Заварухина понесли кадровую потерю. Из-за травмы в Северную столицу не поехал защитник Джесси Блэкер. А вот Роман Ротенберг мог рассчитывать почти на всех сильнейших, за исключением Александра Никишина. Победный состав штаб менять не стал. Также было весьма любопытно, сделает ли «Автомобилист» опять ставку на Евгения Аликина, который 23 марта был заменён ещё в стартовом периоде после двух пропущенных шайб. В итоге Аликин оказался в старте.

Сама игра состоялась при усиленных мерах безопасности. А все вырученные средства от продажи билетов Ротенберг пообещал направить на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Кроме того, тренер лично сделал крупное пожертвование.

Казалось, армейцы с первых мгновений помчат вперёд, но стартовый период получился для них провальным. Не успели двукратные обладатели Кубка Гагарина создать хоть что-то, как пропустили курьёзный гол. Алексей Макеев, воспользовавшись пасом Анатолия Голышева из-за ворот, бросил наудачу, и шайба рикошетом от ноги оппонента залетела в сетку.

СКА попытался тут же организовать навал, но едва не оказался в катастрофическом положении. «Автомобилист» один за другим устроил несколько острых контрвыпадов, каждый из которых завершался броском. И лишь благодаря Серебрякову хозяева остались в игре. Сначала голкипер не позволил Бруксу Мэйсеку реализовать чистый выход один на один. Затем Стефан Да Коста пытался объехать Никиту и бросить в пустые ворота, но тот своевременно сократил дистанцию. Наконец, он прервал рывок молодого Ильи Овчинникова.

В сложный момент дружина Ротенберга совершенно неожиданно восстановила равновесие. Арсений Грицюк решился на щелчок метров с 12 из-под защитника и попал точно в девятку. Да и Аликин явно не ожидал такого и не выручил партнёров.

Теперь уже штурм устроили петербуржцы. При каждой удобной возможности они старались доводить дело до броска. Но соперники действовали в высшей степени самоотверженно и только в первом отрезке заблокировали 13 попыток, а за всё противостояние — 33 броска против восьми у СКА. Если же и полевые игроки оказывались беспомощны, выручал Аликин. Чего стоит хотя бы выход Василия Глотова с ним на рандеву, когда Евгений не только не позволил себя перехитрить, но и не дал Грицюку добить с пятака.

Складывалось впечатление, что на перерыв команды уйдут с равным счётом, однако СКА подвёл Артём Сергеев, впечатавший в борт Да Косту. Гостям хватило 79 секунд, чтобы реализовать большинство. Причём дубль оформил Макеев. Получив передачу на правом краю, он красиво убрал стелящегося по льду защитника и отправил снаряд между ног ошарашенному Серебрякову. Впрочем, вероятно, шайба просто удачно сорвалась с крюка.

А во втором периоде коллектив из Северной столицы умудрился перевернуть ход неудачно складывающегося противостояния. Хотя после возвращения из раздевалок екатеринбуржцы владели инициативой и ничего не позволяли создать сопернику, перекрывая все свободные зоны в своей зоне и ложась под шайбы.

Но их сгубила недисциплинированность. Сначала две минуты штрафа получил Сергей Зборовский за срыв выхода один на один. Гости достаточно спокойно отбились. Но вскоре подопечные Заварухина остались в меньшинстве за нарушение численного состава. И здесь уже СКА воспользовался шансом. Марат Хайруллин выполнил блестящий перевод из левого круга на противоположный край, а Михаил Воробьёв с ходу выстрелил в ближний угол.

Далее в действиях гостей наступило помутнение, ведь они умудрились пропустить дважды за семь секунд в равных составах. И опять прекрасно проявил себя Хайруллин. Он подхватил шайбу на своей половине, красиво обыграл соперника и из-под второго нанёс зрячий бросок в ближнюю девятку. Аликин очевидно потерял собственные владения.

А после розыгрыша в центральной зоне необъяснимую помарку допустил Ник Эберт, подаривший шайбу Алексу Гальченюку. Тот мгновенно нашёл Грицюка, и Арсений мощным броском прошил вратаря и оформил дубль. Тут же штаб гостей поменял Аликина на Владимира Галкина.

К чести екатеринбуржцев, они не посыпались и незадолго до перерыва, как и в предыдущем отрезке, реализовали большинство. Алексей Бывальцев выскочил на рандеву с Серебряковым, и Никита успел клюшкой выбить снаряд у него из-под ног, но задел и его коньки. В итоге сам пострадавший сократил отставание, а Макеев грамотно перекрыл обзор голкиперу на пятаке.

Спустя всего 21 секунду после перерыва «Автомобилист» как ни в чём не бывало восстановил статус-кво. Просто удивительно, как команда, оказываясь в самых сложных ситуациях во встречах с превосходящими в классе оппонентами, проявляет характер. Причём отличился Эберт, таким образом исправившийся за результативную ошибку. Воспользовавшись удачным отскоком, он с рикошетом от перекладины отправил шайбу в дальний угол.

По логике вещей, оказавшийся на грани СКА обязан был зубами вырывать нужный результат, но у петербуржцев мало что получалось. Они играли первым номером, но вязли в насыщенной обороне. Да и Галкин блестяще воспользовался шансом, так и не пропустив.

Контрвыпады гостей смотрелись куда интереснее. Чего стоит хотя бы неожиданный бросок Овчинникова со средней дистанции, с огромным трудом отражённый Серебряковым. Чуть позже вратарь поймал шайбу в ловушку после мощного кистевого Да Косты. Гроза в зоне хозяев разгоралась и грянула на 52-й минуте, когда Андрей Обидин аккуратным броском из левого круга поразил дальнюю девятку.

У хозяев оставалось достаточно времени на спасение, и они устроили штурм. Но екатеринбуржцы по-прежнему защищались уверенно и спокойно блокировали щелчки. При этом сами они давали возможность соперникам перевести встречу в овертайм. Сначала две минуты за выброс шайбы получил Бывальцев. А затем незадолго до финальной сирены абсолютно ненужную подножку возле чужой лицевой совершил Семён Кизимов. Ротенберг тут же взял тайм-аут и снял Серебрякова.

Но не помогло и это. Хозяева катали шайбу у бортов и никак не могли доставить её на пятак. Если же дело доходило до угроз, выше всяких похвал действовал Галкин. В концовке Кирилл Воробьёв и вовсе «убил» десять секунд, упав на шайбу.

Таким образом, «Автомобилист» вслед за «Ак Барсом» выбил из плей-офф ещё одного фаворита и впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Армейцы же потерпели абсолютно заслуженное поражение и завершили борьбу.