«Автомобилист» победил СКА и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Автомобилист» победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Алексей Макеев, оформивший дубль, Алексей Бывальцев, Ник Эберт и Андрей Обидин. У СКА шайбы забросили Марат Хайруллин, Михаил Воробьёв и забивший дважды Арсений Грицюк.

Счёт в серии 4-1. Таким образом, «Автомобилист» вышел в следующую стадию турнира.

Ранее сообщалось, что матч СКА — «Автомобилист» в Петербурге пройдёт при усиленных мерах безопасности.