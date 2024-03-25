«Автомобилист» победил СКА и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ
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Игра завершилась со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Алексей Макеев, оформивший дубль, Алексей Бывальцев, Ник Эберт и Андрей Обидин. У СКА шайбы забросили Марат Хайруллин, Михаил Воробьёв и забивший дважды Арсений Грицюк.
Счёт в серии 4-1. Таким образом, «Автомобилист» вышел в следующую стадию турнира.
Ранее сообщалось, что матч СКА — «Автомобилист» в Петербурге пройдёт при усиленных мерах безопасности.