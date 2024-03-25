RT в Telegram
Подпишись

«Автомобилист» победил СКА и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
«Автомобилист» победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.
«Автомобилист» победил СКА и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Алексей Макеев, оформивший дубль, Алексей Бывальцев, Ник Эберт и Андрей Обидин. У СКА шайбы забросили Марат Хайруллин, Михаил Воробьёв и забивший дважды Арсений Грицюк.

Счёт в серии 4-1. Таким образом, «Автомобилист» вышел в следующую стадию турнира.

Ранее сообщалось, что матч СКА — «Автомобилист» в Петербурге пройдёт при усиленных мерах безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить