Матч СКА — «Автомобилист» в Петербурге пройдёт при усиленных мерах безопасности

Пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ СКА — «Автомобилист» в Санкт-Петербурге пройдёт при усиленных мерах безопасности.

«Разумеется, будут усилены досмотровые мероприятия. Они и раньше были на достаточно высоком уровне и соответствовали всем нормативам, но теперь в связи с терактом будет производиться ещё более тщательный досмотр как транспортных средств, так и непосредственно граждан», — приводит слова представителя «СКА Арены» ТАСС.

Матч состоится 25 марта в 19:30 мск.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 137 человек.

Ранее сообщалось, что все матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания.