Матч СКА — «Автомобилист» в Петербурге пройдёт при усиленных мерах безопасности
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«Разумеется, будут усилены досмотровые мероприятия. Они и раньше были на достаточно высоком уровне и соответствовали всем нормативам, но теперь в связи с терактом будет производиться ещё более тщательный досмотр как транспортных средств, так и непосредственно граждан», — приводит слова представителя «СКА Арены» ТАСС.
Матч состоится 25 марта в 19:30 мск.
Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 137 человек.
Ранее сообщалось, что все матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания.