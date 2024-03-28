Фридман: Федотов продолжит карьеру в НХЛ в составе «Филадельфии»
- РИА Новости
«Все очень осторожны по понятным причинам. Но есть надежда, что Федотов на пути к началу своей карьеры в НХЛ. Все стороны работали над решением вопроса уже несколько недель», — написал инсайдер Эллиот Фридман.
28 марта ЦСКА расторг контракт с вратарём Федотовым. В прошедшем сезоне он провёл за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.
Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА.
Ранее в НХЛ высказались о разрыве контракта Федотова с ЦСКА.