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Плющев — об уходе Федотова из ПХК ЦСКА: столько было вылито негатива на него

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым.
Плющев — об уходе Федотова из ПХК ЦСКА: столько было вылито негатива на него
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если это решение клуба, то ситуация непонятная, о чём руководители думали? Сколько было вылито на него негатива, и с НХЛ, и с IIHF поругались», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что важно понять, кто стал инициатором разрыва соглашения — клуб или игрок. 

28 марта стало известно, что ЦСКА расторг контракт с Федотовым. В прошедшем сезоне он провёл за команду 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА. 

Ранее в НХЛ высказались о разрыве контракта Федотова с ЦСКА.

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