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Федотов заявил, что показал не лучшую игру в матче НХЛ с «Баффало»

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Российский голкипер «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов высказался о матче с «Баффало Сэйбрз».

«Не лучшая моя игра. Были прекрасные ощущения, первый матч в старте. Точно скажу, что я должен играть лучше. Матч получился тяжёлым для меня, не слишком много бросков, тяжело держать ритм. Но это моя проблема», — сказал Федотов в видео, опубликованном на YouTube-канале клуба.

Встреча в Баффало на арене «Кибэнк-центра» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Баффало».

Российский голкипер отразил 15 бросков.

Ранее голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» переиграть «Детройт» в матче НХЛ.

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