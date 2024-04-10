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Мэттьюс побил исторический рекорд Овечкина XXI века

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«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Мэттьюс побил исторический рекорд Овечкина XXI века
  • AP

Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. 

Одну из шайб в составе «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс.

Гол в этом матче стал для американца 66-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ по голам за сезон в XXI веке. Он превзошёл достижение Александра Овечкина — 65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08. 

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев.

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