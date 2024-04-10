Мэттьюс побил исторический рекорд Овечкина XXI века
- AP
Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Одну из шайб в составе «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс.
Гол в этом матче стал для американца 66-м в нынешнем сезоне.
Таким образом, Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ по голам за сезон в XXI веке. Он превзошёл достижение Александра Овечкина — 65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08.
Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев.