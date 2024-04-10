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Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Признанный второй звездой матча российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и набрал своё 139-е очко в текущей регулярке.

Россиянин повторил достижение Петера Штястны из Словакии, который набрал 139 очков в сезоне-1981/1982.

На данный момент непревзойдённым остаётся только один европейский хоккеист: в сезоне-1995/1996 149 очков в 82 матчах набирал чех Яромир Ягр.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.

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