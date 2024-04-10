Овечкин забросил 852-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 42 голов

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу своей команды и сократил сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 42 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 850-ю шайбу в НХЛ.

Ранее Овечкин первым в истории НХЛ забросил 850 шайб за одну команду.





