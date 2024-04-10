RT в Telegram
Подпишись

Овечкин забросил 852-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 42 голов

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу своей команды и сократил сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 42 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 850-ю шайбу в НХЛ.

Ранее Овечкин первым в истории НХЛ забросил 850 шайб за одну команду.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить