Овечкин забросил 852-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 42 голов
Игра проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу своей команды и сократил сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 42 голов.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 850-ю шайбу в НХЛ.
Ранее Овечкин первым в истории НХЛ забросил 850 шайб за одну команду.