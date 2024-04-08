Звёздные вершины: Панарин побил рекорды Овечкина и Малкина в НХЛ, Капризов забросил 40 шайб в третьем сезоне подряд

Артемий Панарин записал себе в актив гол и три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем». Благодаря этому нападающий «Рейнджерс» набрал 115 очков в текущем сезоне и превзошёл личные рекорды результативности других россиян — Александра Овечкина и Евгения Малкина. В свою очередь, Кирилл Капризов отметился дублем и ассистом во встрече с «Чикаго». Таким образом, форвард «Миннесоты» в третьем сезоне подряд забросил 40 и более шайб, переписав клубную историю.

Четыре очка Панарина

Артемий Панарин был признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль», а также второй — всего игрового дня в НХЛ. Россиянин набрал в отчётной игре четыре очка: забросил шайбу и оформил хет-трик из результативных передач. Теперь в его активе 115 очков в нынешней регулярке, и это повторение лучшего результата для левых нападающих в XXI веке. Столько же набирали только Джонни Годро и Джонатан Юбердо.

Кроме того, Артемий превзошёл личные рекорды сразу двух именитых соотечественников — Александра Овечкина и Евгения Малкина. Лучший бомбардирский результат капитана «Вашингтона» составляет 112 очков (в сезоне-2007/08), а лидера «Питтсбурга» — 113 (2008/09).

Среди действующих хоккеистов из России Панарин уступает лишь Никите Кучерову, который в нынешнем сезоне набрал уже 136 очков. Также в пятёрке лучших Александр Могильный с 127 очками в сезоне-1992/93 и Сергей Фёдоров с 120 очками (1993/94). Если Панарин не сбавит оборотов, то имеет шанс побить и рекорд результативности среди хоккеистов «Рейнджерс». Сейчас он принадлежит Яромиру Ягру, который в сезоне-2005/06 набрал 123 (54 + 69) очка.

Что касается матча с «Монреалем», то для лидера Восточной конференции он поначалу складывался непросто. На протяжении первого периода хозяева владели преимуществом, больше атаковали, но пропустили обидный гол на последней минуте. Коул Кофилд бросил с отрицательного угла, и шайба отскочила в ворота от конька Игоря Шестёркина.

Игроки «Рейнджерс» смогли отыграться только к середине второго игрового отрезка: отличился Мика Зибанеджад с передачи Панарина. Но переводить встречу в овертайм и терять очки с аутсайдером команда из Нью-Йорка не планировала и после второго перерыва просто ураганом прошлась по сопернику. Панарин был одним из главных действующих лиц в решающей двадцатиминутке. Сначала он выдал филигранный пас Крису Крайдеру на пятак, а затем отличился и сам. Артемий протащил шайбу со своей половины площадки, отыгрался с Алексисом Лафренье и оставил не у дел голкипера «Канадиенс».

Гол Панарина стал победным, так как гости сумели пробить Шестёркина ещё лишь однажды. А сам российский форвард мог отличиться ещё раз в концовке, когда «Монреаль» выпустил шестого полевого, но не попал в пустые ворота. После игры Артемий посетовал, что всё утро тренировал именно этот компонент игры, но, увы, безуспешно. Впрочем, финальную точку «Рейнджерс» поставил всё равно с участием своего десятого номера, который выдал третий за игру голевой пас — на этот раз на Лафренье.

Для Панарина этот матч стал четвёртым в карьере с четырьмя набранными очками, и он остановился в шаге от повторения рекорда франшизы. Только у легенд «Рейнджерс» Марка Мессье и Рода Гилберта в активе по пять таких мультиочковых игр. Также он близок к тому, чтобы превзойти великого Уэйна Гретцки по числу встреч с ассистентскими хет-триками. У канадца их семь, у россиянина пока шесть.

Грустный рекорд Капризова

Кирилл Капризов продолжает творить историю «Миннесоты», несмотря на то что у команды остались чисто теоретические шансы выйти в плей-офф НХЛ. Отставание команды от спасительного восьмого места составляет десять очков, а матчей в регулярном чемпионате осталось всего пять.

Для российского нападающего вдвойне обидно досрочно завершить сезон, ведь вряд ли кто-то сможет упрекнуть его в неудовлетворительном результате команды. В последних 16 играх он набрал 25 (15 + 10) очков и лишь однажды ушёл со льда, не совершив результативных действий.

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Выездная встреча с «Чикаго» стала очередным бенефисом российского нападающего, который забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

Первый период гости провели достаточно активно и существенно перебросали хозяев — 13 бросков в створ против 5. Однако довести дело до гола удалось только в начале второй двадцатиминутки. Игроки «Блэкхоукс» нарушили правила, а Капризов поставил яркую точку в розыгрыше большинства хлёстким кистевым броском из правого круга вбрасывания.

Гол стал для россиянина 40-м в нынешней регулярке. Уже третий сезон подряд Кирилл преодолевает эту планку, чего до него в истории «Миннесоты» не удавалось никому. Да и даже дважды никто из нападающих по четыре десятка голов не забивал: единожды до этой отметки дотягивались Мариан Габорик в 2008 году и Эрик Стаал — в 2018-м. Если же брать НХЛ в целом, то Капризов повторил достижение Яромира Ягра.

На одном голе отечественный хоккеист не остановился и во второй половине периода помог отличиться Марко Росси. Кирилл сумел сохранить шайбу для своей команды в чужой зоне и сделать результативный пас.

Третий гол в ворота «Чикаго» также не обошёлся без российского следа, однако в нём поучаствовал не Капризов, а Марат Хуснутдинов. Для новичка «Уайлд» это лишь второе очко в 11 матчах.

Ну а красивую точку в этой встрече поставил всё-таки лидер «Миннесоты». Вместе с Броком Фэйбером он убежал к воротам соперника «два в два», но американец не стал сам бросать, а сделал шикарный пас назад партнёру, которому не составило труда в касание переправить шайбу в сетку. По словам Фэйбера, он не видел Капризова сзади, а откликнулся на его громкую просьбу дать пас.

По итогам матча Кирилл был признан второй звездой, а первую получил вратарь «Уайлд» Йеспер Валльстедт, который был вызван из фарм-клуба и оформил шатаут во второй игре в НХЛ в карьере. Он отразил 24 броска.