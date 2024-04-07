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Впервые за 31 год три игрока набрали более 130 очков за один сезон НХЛ

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Впервые за 31 год три хоккеиста преодолели отметку в 130 набранных очков в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Впервые за 31 год три игрока набрали более 130 очков за один сезон НХЛ
  • Gettyimages.ru

Третьим в списке стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31 + 99) очков в 74 сыгранных матчах.

Ранее данной отметки достиг российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, в активе которого уже 136 (43 + 93) очков в 76 матчах регулярки.

Вторым в гонке бомбардиров лиги идёт форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 131 (48 + 83) очко в 77 играх сезона.

Последний раз, когда три и более хоккеистов набирали 130+ очков, был в сезоне-1992/93.

Ранее Кучеров вошёл в тройку претендентов на «Харт Трофи» по версии ESPN.

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