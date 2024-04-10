Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 30 и более голами.

Овечкин забросил 852-ю шайбу в зарубежной карьере в матче с «Детройтом», и этот гол стал для россиянина 30-м в сезоне-2023/24.

Таким образом, этот сезон стал 18-м для россиянина, в котором он смог достичь отметки 30+ заброшенных шайб по ходу регулярки.

По этому показателю капитан столичной команды вышел на чистое первое место в истории НХЛ, опередив Майка Гартнера, у которого 17 подобных сезонов.

Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, кто сумел добраться до отметки 30 голов в сезоне в возрасте 38 лет и старше. Ранее подобное достижение покорялось Горди Хоу, Филу Эспозито, Джонни Буцику, Мартену Сан-Луи, Теему Селянне и Бретту Халлу.

В текущем сезоне у нападающего «Кэпиталз» 63 очка по системе «гол + пас» в 75 матчах регулярки.

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.