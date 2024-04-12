Просто космос: Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по результативным матчам, Кучеров превысил планку 140 очков за сезон
Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по количеству результативных матчей за сезон
- © AP Photo/Ian Maule/AP Photo/David Zalubowski
Никита Кучеров продолжает восхищать хоккейных специалистов и болельщиков. Российский форвард «Тампы» проводит лучший сезон в карьере, от игры к игре занося в свой послужной список новые рекорды и достижения.
Во встрече с «Оттавой» 86-й номер «Лайтнинг» оформил очередной ассистентский дубль и достиг новой знаковой вехи — 140 очков за сезон. В XXI веке преодолеть эту планку удавалось лишь одному игроку лиги: Коннор Макдэвид в прошлом году выбил космические 153 балла. Догнать канадца Кучерову не хватит времени, так как в текущей регулярке осталось сыграть всего три матча, но вот посягнуть на другую веху НХЛ ему вполне по силам.
Всего двух результативных передач не хватает россиянину до гроссмейстерской сотни, которая ранее покорялась лишь легендарным Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орру. Правда, и Макдэвид, похоже, вот-вот прорвётся в эту элитную компанию — на счету форварда «Эдмонтона» 99 голевых пасов.
Увы, усилия Кучерова далеко не всегда оказываются увенчаны победами команды, что случилось и в отчётном матче. «Тампа» потерпела домашнее поражение во встрече с командой из подвала турнирной таблицы Востока. Счёт открыл Брэди Ткачук, которого Джейкоб Чикран длинной передачей от своих ворот отправил на свидание с Мэттом Томкинсом. Но хозяева отыгрались всего через минуту: Кучеров накрутил защитников, отыгрался с Брейдоном Пойнтом, а затем выложил пас-конфетку Конору Шири на пятак. Ещё через три минуты Никита помог отличиться и канадскому нападающему.
После этого хозяева будто бы успокоились и перестали так активно тревожить оборону соперника. За два оставшихся периода они нанесли лишь 13 бросков в створ, тогда как «Сенаторз» — на семь больше. Результативной оказалась попытка в самом начале третьего игрового отрезка, когда «Лайтнинг» проворонил быструю контратаку. В итоге встреча перетекла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где решающий бросок реализовал Ткачук.
Впрочем, поражение для «Тампы» не имеет особого турнирного значения, так как место в восьмёрке сильнейших она себе уже обеспечила.
Чего нельзя сказать о «Вашингтоне», который в очередной раз усложнил себе жизнь, уступив в гостях «Баффало» со счётом 2:4 и вновь вылетев из зоны плей-офф. Сейчас «столичные» на одно очко отстают от «Питтсбурга», а впереди у них игры с «Тампой», «Бостоном» и «Филадельфией».
Александр Овечкин в отчётной встрече отметился результативной передачей, что позволило ему выйти на чистое второе место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ среди россиян. Для капитана «Кэпиталз» этот пас стал 697-м за карьеру, что позволило ему обойти Сергея Фёдорова (696). Правда, до Евгения Малкина, который удерживает лидерство в этом рейтинге, дотянуться вряд ли получится: у ветерана «Пингвинз» в активе 796 голевых передач.
Не удалось победить в очередном матче регулярки и «Рейнджерс»: домашняя встреча с «Флайерз» завершилась со счётом 1:4. Единственную шайбу хозяев забросил Артемий Панарин, благодаря чему обновил один из рекордов франшизы. Российский нападающий в этом сезоне набирал очки в 65 матчах, и это лучший показатель за всю историю команды из Нью-Йорка.
В нынешнем сезоне это 47-я шайба Панарина, что позволило ему повторить достижение Марка Мессье по количеству голов в клубной истории за один сезон. Теперь они делят седьмое место. Рекорд же принадлежит Яромиру Ягру — 54 заброшенные шайбы в регулярном чемпионате сезона-2005/06.
Шикарный матч провела «Флорида» с «Коламбусом», забросив в ворота соперника четыре безответные шайбы. Автором одной из них стал Владимир Тарасенко, который размочил наконец сухую серию, длившуюся четыре матча. Россиянин отработал на пятаке и протолкнул шайбу мимо Джета Гривза. Несмотря на пропущенные голы, канадцу стоит отдать должное — он отразил 42 броска за игру.
Но первой звездой матча всё же стал его визави Сергей Бобровский, который оформил шестой шатаут в сезоне. Россиянин отразил все 25 атак на свои владения и сравнялся с Коннором Ингрэмом и Тристаном Джарри по количеству сухих матчей в текущей регулярке. Ему остался лишь шаг до рекорда франшизы: в истории «Флориды» только два вратаря совершали больше шатаутов в течение одного регулярного чемпионата: Томаш Вокоун в сезоне-2009/10 и Роберто Луонго — в 2003/04.
Всего же за карьеру в НХЛ Бобровский провёл 44 игры без пропущенных шайб и поднялся на 37-е место в истории лиги. Он делит его с Райаном Миллером, Майком Смитом и Мииккой Кипрусоффом.
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