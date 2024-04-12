Просто космос: Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по результативным матчам, Кучеров превысил планку 140 очков за сезон

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче с «Оттавой» и стал лишь вторым игроком НХЛ в XXI веке, который сумел набрать не менее 140 очков за регулярный чемпионат. Артемий Панарин забросил единственную шайбу «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией» и побил рекорд франшизы по числу результативных игр за сезон: в его активе их теперь 65. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан первой звездой встречи с «Коламбусом», в которой он отразил все 25 бросков по воротам и оформил шестой шатаут в сезоне.

Никита Кучеров продолжает восхищать хоккейных специалистов и болельщиков. Российский форвард «Тампы» проводит лучший сезон в карьере, от игры к игре занося в свой послужной список новые рекорды и достижения.

Во встрече с «Оттавой» 86-й номер «Лайтнинг» оформил очередной ассистентский дубль и достиг новой знаковой вехи — 140 очков за сезон. В XXI веке преодолеть эту планку удавалось лишь одному игроку лиги: Коннор Макдэвид в прошлом году выбил космические 153 балла. Догнать канадца Кучерову не хватит времени, так как в текущей регулярке осталось сыграть всего три матча, но вот посягнуть на другую веху НХЛ ему вполне по силам.

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Всего двух результативных передач не хватает россиянину до гроссмейстерской сотни, которая ранее покорялась лишь легендарным Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орру. Правда, и Макдэвид, похоже, вот-вот прорвётся в эту элитную компанию — на счету форварда «Эдмонтона» 99 голевых пасов.

Увы, усилия Кучерова далеко не всегда оказываются увенчаны победами команды, что случилось и в отчётном матче. «Тампа» потерпела домашнее поражение во встрече с командой из подвала турнирной таблицы Востока. Счёт открыл Брэди Ткачук, которого Джейкоб Чикран длинной передачей от своих ворот отправил на свидание с Мэттом Томкинсом. Но хозяева отыгрались всего через минуту: Кучеров накрутил защитников, отыгрался с Брейдоном Пойнтом, а затем выложил пас-конфетку Конору Шири на пятак. Ещё через три минуты Никита помог отличиться и канадскому нападающему.

После этого хозяева будто бы успокоились и перестали так активно тревожить оборону соперника. За два оставшихся периода они нанесли лишь 13 бросков в створ, тогда как «Сенаторз» — на семь больше. Результативной оказалась попытка в самом начале третьего игрового отрезка, когда «Лайтнинг» проворонил быструю контратаку. В итоге встреча перетекла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где решающий бросок реализовал Ткачук.

Впрочем, поражение для «Тампы» не имеет особого турнирного значения, так как место в восьмёрке сильнейших она себе уже обеспечила.

Чего нельзя сказать о «Вашингтоне», который в очередной раз усложнил себе жизнь, уступив в гостях «Баффало» со счётом 2:4 и вновь вылетев из зоны плей-офф. Сейчас «столичные» на одно очко отстают от «Питтсбурга», а впереди у них игры с «Тампой», «Бостоном» и «Филадельфией».

Александр Овечкин в отчётной встрече отметился результативной передачей, что позволило ему выйти на чистое второе место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ среди россиян. Для капитана «Кэпиталз» этот пас стал 697-м за карьеру, что позволило ему обойти Сергея Фёдорова (696). Правда, до Евгения Малкина, который удерживает лидерство в этом рейтинге, дотянуться вряд ли получится: у ветерана «Пингвинз» в активе 796 голевых передач.

Не удалось победить в очередном матче регулярки и «Рейнджерс»: домашняя встреча с «Флайерз» завершилась со счётом 1:4. Единственную шайбу хозяев забросил Артемий Панарин, благодаря чему обновил один из рекордов франшизы. Российский нападающий в этом сезоне набирал очки в 65 матчах, и это лучший показатель за всю историю команды из Нью-Йорка.

В нынешнем сезоне это 47-я шайба Панарина, что позволило ему повторить достижение Марка Мессье по количеству голов в клубной истории за один сезон. Теперь они делят седьмое место. Рекорд же принадлежит Яромиру Ягру — 54 заброшенные шайбы в регулярном чемпионате сезона-2005/06.

Шикарный матч провела «Флорида» с «Коламбусом», забросив в ворота соперника четыре безответные шайбы. Автором одной из них стал Владимир Тарасенко, который размочил наконец сухую серию, длившуюся четыре матча. Россиянин отработал на пятаке и протолкнул шайбу мимо Джета Гривза. Несмотря на пропущенные голы, канадцу стоит отдать должное — он отразил 42 броска за игру.

Но первой звездой матча всё же стал его визави Сергей Бобровский, который оформил шестой шатаут в сезоне. Россиянин отразил все 25 атак на свои владения и сравнялся с Коннором Ингрэмом и Тристаном Джарри по количеству сухих матчей в текущей регулярке. Ему остался лишь шаг до рекорда франшизы: в истории «Флориды» только два вратаря совершали больше шатаутов в течение одного регулярного чемпионата: Томаш Вокоун в сезоне-2009/10 и Роберто Луонго — в 2003/04.

Всего же за карьеру в НХЛ Бобровский провёл 44 игры без пропущенных шайб и поднялся на 37-е место в истории лиги. Он делит его с Райаном Миллером, Майком Смитом и Мииккой Кипрусоффом.