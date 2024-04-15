Глава КХЛ выступил за увеличение лимита на легионеров
- РИА Новости
«На данный момент идёт голосование правления Федерации хоккея России. Я как член правления проголосовал за увеличение до пяти. В случае принятия такого решения мы благодарны федерации, что пошли на это и сделали выводы», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.
Он отметил, что легионеры смогут дать нашим молодым игрокам и ветеранам развитие в плане мастерства.
В настоящее время клубы КХЛ могут заявить не более трёх легионеров для участия в матчах.
Ранее КХЛ объявила дату старта сезона-2024/25.