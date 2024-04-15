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Глава КХЛ выступил за увеличение лимита на легионеров

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов выступил за увеличение лимита на легионеров в лиге.
Глава КХЛ выступил за увеличение лимита на легионеров
  • РИА Новости

«На данный момент идёт голосование правления Федерации хоккея России. Я как член правления проголосовал за увеличение до пяти. В случае принятия такого решения мы благодарны федерации, что пошли на это и сделали выводы», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Он отметил, что легионеры смогут дать нашим молодым игрокам и ветеранам развитие в плане мастерства.

В настоящее время клубы КХЛ могут заявить не более трёх легионеров для участия в матчах.

Ранее КХЛ объявила дату старта сезона-2024/25.

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